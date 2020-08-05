Adnan Serter kimdir? İşte Kuaförüm Sensin Jürisi Adnan Serter hakkında bilgiler
Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç ile birlikte Kuaförüm Sensin jüri üyeliğini üstlenen Adnan Serter, vatandaşların merak ettiği isim olarak dikkat çekiyor. Alanında uzman bir isim olan Adnan Serter, yarışmaseverlerin araştırdığı bir kişi. Peki, Adnan Serter kimdir? İşte, Kuaförüm Sensin Jürisi Adnan Serter hakkında bilgiler...
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden Adnan Serter, yarışma programının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter hakkında tüm ayrıntılar...
1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba mesleği kuaförlüğe 11 yaşında çırak olarak başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından başladığı Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'nu yarım bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.
1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.
Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle