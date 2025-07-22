Adnan Aksoy ile boşanma davası süren Güzide Duran içini döktü: Çocuk intikam aracı olarak kullanılmaz!

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İşte Güzide Duran'ın o paylaşımı;

"Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler birbirinden anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılamayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar. Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu yanlışı anlayacaktır ve gerekirse tavrını kendisi koyabilecektir. Aksi olursa çocuk dostunun veya düşmanının kim olduğunu bile kestiremez duruma gelebilir. Bu sebeple yanlış yapan ebeveynlerdir."