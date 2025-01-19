Adli Tıp’tan Hacı Sabancı’ya kötü haber! Babalık davası sonuçlandı... Yüzde 99.99 Uzay Sabancı!

Haberin Devamı

İşinsanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenmişti. Nazlı Kayı ile evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davası şoku yaşadı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Şeyda Yıldırım aracılığıyla açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles’ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.’nin hesabına para gönderdi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.’ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fatma D.’nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı’ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı’nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

“ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI” DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz.”

Haberin Devamı

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP’A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı. Adli Tıp Kurumu’dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”