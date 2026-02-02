Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

Haberin Devamı

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya’nın da aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk ve Mert Eren Bülbül’ün de yer aldığı toplam 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek işlemleri tamamlanmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 9 kişi hakkında ise yurt dışında bulundukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

SİGARA DAHİ KULLANMADIM

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Can Kaya, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, hayatı boyunca yasaklı herhangi bir madde kullanmadığını ve bu tür ortamlarda bulunmadığını ifade etti.

Kaya, adli tıp test sonuçlarının negatif çıkacağına ve masumiyetini ortaya koyacağına inandığını belirtti.

SUÇ UNSURU BULUNMADI

Soruşturma kapsamında ikametinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını vurgulayan Kaya, sürecin tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerlediğini söyledi.

Kamuoyuna çağrıda bulunan ünlü komedyen, gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederek açıklamasını “Sizleri çok seviyorum” sözleriyle tamamladı.