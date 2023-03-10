Adıyaman’da moral oldular

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Dernek önceki gün aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle Adıyaman’da moral ziyaretinde bulundu.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Ezgi Mola, Ahu Yağtu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayşe Tolga, Sibil Çetinkaya, Yasemin Sabuncu, Banu Akdeniz, Durul Bazan, Ayşegül Akdeniz, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı ekip, çadırkentlere moral oldu.

Ünlüler, oyun atölyelerine katıldı, gezici sinema ile film izledi, taze meyve dağıtarak çocukların da mutlu olmasını sağladı.

Dernek, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak sanatçı gönüllülerimiz ile Adıyaman’daki çadır alanlarını ziyaret ettik.”

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