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Adıyaman’da moral oldular

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği
Adıyaman’da moral oldular
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 08:08

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), deprem felaketi sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

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Dernek önceki gün aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle Adıyaman’da moral ziyaretinde bulundu.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Ezgi Mola, Ahu Yağtu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayşe Tolga, Sibil Çetinkaya, Yasemin Sabuncu, Banu Akdeniz, Durul Bazan, Ayşegül Akdeniz, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı ekip, çadırkentlere moral oldu.

Adıyaman’da moral oldular

Ünlüler, oyun atölyelerine katıldı, gezici sinema ile film izledi, taze meyve dağıtarak çocukların da mutlu olmasını sağladı.

Dernek, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak sanatçı gönüllülerimiz ile Adıyaman’daki çadır alanlarını ziyaret ettik.”

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Adıyaman’da moral oldular

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

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