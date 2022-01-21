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Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum

#Adele#Las Vegas#Turne
Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum

Tam beş yıl sonra ilk canlı sahne performansı için gün sayan ünlü şarkıcı Adele'in hevesi kursağında kaldı.

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İLK KONSERİNE 24 SAAT KALA DUYURDU
Ekibinin yarısı koronavirüse yakalandığı için Las Vagas turnesini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hayranlarından özür diledi. Konsere 24 saat kala iptal kararını duyuran şarkıcı o anlarda gözyaşlarını da tutamadı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM AMA GÖSTERİ HAZIR DEĞİL'
Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan 33 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında paylaştığı videoda şunları söyledi: "Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı Covid'e yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı" dedi.

Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum

16 NİSAN'A KADAR 24 KONSER VERECEKTİ
Eğer plan uygulanabilseydi Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace Colosseum'da 21 Ocak'tan başlayarak 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti.

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500 BİN DOLAR ALACAKTI
Adele bilet fiyatları 85 dolarla 685 dolar arasında değişen konserlerde gece başına 500 bin dolar alacaktı.

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#Adele#Las Vegas#Turne

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