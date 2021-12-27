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Dijital platformda yayınlanacak “Şahmeran” dizisinin Adana’da yapılan çekimleri tamamlandı. Serenay Sarıkaya, rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Çekimlerin yoğun ve yorucu geçtiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile aşk iddiaları hatırlatılınca ise “Teşekkür ederim” demekle yetindi.

Serenay Sarıkaya’nın terlikleri ve beyaz çorapları dikkat çekti. Sarıkaya’yı görenler “Adana tarzı”, “Adanalı Serenay” şeklinde yorumlar yaptı.