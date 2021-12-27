Adanalı Serenay!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Fenerbahçe derken Galatasaraydan Farioli bombası Teklif yapıldı...Fenerbahçe derken Galatasaray'dan Farioli bombası! Teklif yapıldı...#Galatasaray
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Dayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıDayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
En katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtilerEn katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtiler#Koronavirüs
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum#Altın
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Kripto paralarda dev kazanç Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli verilerKripto paralarda dev kazanç! Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli veriler#Kripto Para
Fenerbahçe bunu acilen çözmeli Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."Fenerbahçe bunu acilen çözmeli! Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."#Fenerbahçe
Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi!#Eda Ece
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Adanalı Serenay!

#Serenay Sarıkaya#Burak Deniz#Şahmeran
Adanalı Serenay
Sayit DURMAZ

“Şahmeran” dizisinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir, İstanbul’a geldi. Sarıkaya, Adana’da gerçekleşen dizi çekimlerinin yorucu geçtiğini söyledi.

Haberin Devamı

Dijital platformda yayınlanacak “Şahmeran” dizisinin Adana’da yapılan çekimleri tamamlandı. Serenay Sarıkaya, rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Çekimlerin yoğun ve yorucu geçtiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile aşk iddiaları hatırlatılınca ise “Teşekkür ederim” demekle yetindi. 

Adanalı Serenay

Serenay Sarıkaya’nın terlikleri ve beyaz çorapları dikkat çekti. Sarıkaya’yı görenler “Adana tarzı”, “Adanalı Serenay” şeklinde yorumlar yaptı.

Gözden Kaçmasın

Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi
#EDA ECE#BUĞRAHAN TUNCER
Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyorÜnlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor?
#YILBAŞI#DEMET AKALIN

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#Burak Deniz#Şahmeran

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk