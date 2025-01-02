Ferdi Tayfur... Adana'dan Ä°stanbul'a uzanan kariyer yolculuÄŸu...

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AdÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n hayrana olduÄŸu dublaj sanatÃ§Ä±sÄ± Ferdi Tayfur'dan alan arabesk mÃ¼ziÄŸin gÃ¼Ã§lÃ¼ ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 KasÄ±m 1945'te Adana'da dÃ¼nyaya geldi.

BabasÄ±nÄ±n ani vefatÄ± nedeniyle eÄŸitim hayatÄ±nÄ± yarÄ±da bÄ±rakan Tayfur iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler de bu kararla birlikte baÅŸladÄ±...

Tayfur, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ HÃ¼rriyet'ten YÃ¼ksel ÅžengÃ¼l'e verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

"Bir gece kucakta olduÄŸumu hatÄ±rlÄ±yorum. Annem Åžerife 'BabanÄ±z Cumali geldi Ã§ocuklar' demiÅŸti, sevinmiÅŸtik. Ben hep kucaÄŸÄ±ndaydÄ±m, o sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± hala hissederim. Ertesi gÃ¼n, sabah evden Ã§Ä±karken, gene hayal meyal hatÄ±rlÄ±yorum. 'AkÅŸam Ã§iÄŸkÃ¶fte yap' demiÅŸti anneme ve bir lira bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Babam bir daha dÃ¶nmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu."

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Annesi ikinci kez evlenince 'Ã¼vey baba' gerÃ§eÄŸi ile tanÄ±ÅŸan Ferdi Tayfur iÅŸ hayatÄ±na erken baÅŸladÄ±.

Bir yandan dÃ¼ÄŸÃ¼n salonlarÄ±nda ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen, bir yandan ise Ã§iftlikte Ã§alÄ±ÅŸan Ferdi Tayfur, yerel gazetede 'Adana Radyosu'nun mÃ¼zik yarÄ±ÅŸmasÄ± ilanÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ ve yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

YarÄ±ÅŸmadan ikincilikle ayrÄ±lsa da bu Ferdi Tayfur iÃ§in bir son deÄŸil, aksine yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±...



YÄ±l; 1964. Ankara, Mamak Muhabere Okulu'nda askerim. Cengiz Topel'in KÄ±brÄ±s'ta uÃ§aÄŸÄ±yla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸehit olduÄŸu haberi duyuldu. Emir geldi, bizim bÃ¶lÃ¼k KÄ±brÄ±s'a gidecek. Mersin sÄ±rtlarÄ±nda karargah kurduk. Tam 45 gÃ¼n postallarÄ±mÄ±zla, haberi elbiselerimizle yattÄ±k.

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Ãœvey babasÄ±nÄ±n tÃ¼m engellemelerine raÄŸmen Ä°stanbul'a gelen Tayfur, dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ gazinolarÄ±ndan olan Lunapark Gazinosu'nda iÅŸ buldu.

Nurten Ä°nnap'Ä±n ekibinde baÄŸlama Ã§almaya baÅŸlayan Ferdi Tayfur, 1968 yÄ±lÄ±nda ilk plaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Beklenen ilgiyi gÃ¶remeyince Adana'ya geri dÃ¶nen ve Ã§iftliÄŸin baÅŸÄ±na geÃ§en Tayfur, bir yandan da mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "Huzurum KalmadÄ±" ona ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± ardÄ±na kadar aÃ§an plaÄŸÄ± oldu...

ArtÄ±k TÃ¼m TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim haline gelen Ferdi Tayfur'un 1974 yÄ±lÄ±nda 'YÃ¼reÄŸimde Yara Var' da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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Ä°lk aÅŸkÄ±nÄ± 16 yaÅŸÄ±nda yaÅŸayan Ferdi Tayfur'un Timur adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir de oÄŸlu oldu. Ancak Timur'un annesi yÄ±llarca Ferdi Tayfur'un oÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini engelledi. Uzun sÃ¼re mÃ¼cadele veren Tayfur, sonunda oÄŸluna kavuÅŸtu.

Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliÄŸini Zeliha Turanbayburt ile yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten TuÄŸba ve Funda adÄ±nda iki kÄ±zlarÄ± oldu.

Kariyerine plak ve albÃ¼mlerin yanÄ± sÄ±ra sayÄ±sÄ±z sinema filmi de sÄ±ÄŸdÄ±ran Ferdi Tayfur, 1977 yÄ±lÄ±nda film setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Necla NazÄ±r ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

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2007 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Tayfur ve NazÄ±r'Ä±n 30 yÄ±llÄ±k birlikteliÄŸinden TuÄŸÃ§e isminde bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Ferdi Tayfur, yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Necla NazÄ±r ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "20 sene kÄ±zÄ±m bÃ¼yÃ¼sÃ¼n diye bekledim. Neclaâ€™dan defalarca ayrÄ±ldÄ±m fakat kimseye duyurmadÄ±m..." demiÅŸti...

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ÅžÃ¶hreti ardÄ±nda bÄ±rakarak MuÄŸla'da kendisine yeni bir hayat kuran Ferdi Tayfur'un son birlikteliÄŸi Habibe Ãœmyani Demir'leydi...

64 yaÅŸÄ±nda bir kez daha babalÄ±k sevinci yaÅŸayan Tayfur'un bu birliktelikten de Taha adÄ±nda bir oÄŸlu daha oldu.

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Gelin gÃ¶rÃ¼n ki, Ferdi Tayfur'un bu iliÅŸkisi de mutsuz bitti. AyrÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ferdi Tayfur'un ilk eÅŸi Zeliha Turanbayburt'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ haberleri gÃ¼ndeme geldi.

Tayfur yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Zeliha HanÄ±m'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m doÄŸrudur. O yalnÄ±zdÄ±, ben yalnÄ±zdÄ±m. Zaten kadÄ±ncaÄŸÄ±z yÄ±llardÄ±r yalnÄ±z, benim yolumu gÃ¶zlÃ¼yordu. Ã–mrÃ¼mÃ¼n Ã§oÄŸu gitti azÄ± kaldÄ±. Onun da Ã¶yle. Kalan Ã¶mrÃ¼mÃ¼ eÅŸimle birlikte geÃ§irmek istiyorum, Ã§ok mutluyum" dedi.

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