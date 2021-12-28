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Ada Sanlıman: Mehmet hayatımın aşkı!

#Ada Sanlıman#Mehmet Turgut#New York
Ada Sanlıman: Mehmet hayatımın aşkı
İsmail BAYRAK

Söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman ilk cover çalışması “O Günler”i yayınladı. Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile geçen eylül ayında evlenen Sanlıman, hem eşiyle ilişkisini hem de müzik çalışmalarını anlattı.

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Müzik kariyerinizdeki ilk çalışmanız “O Günler” hayırlı olsun. Çıkış öyküsünü anlatır mısınız?

- Çok teşekkür ederim. İlk çıkışımın bir cover’la olması konusunda hem fikir olunduktan sonra, içimden ve gönlümden geçen şarkı “O Günler”di. Canım prodüktörüm Genco Arı ile şarkıyı birlikte dinledikten sonra, o da heyecanla, ‘budur’ dedi. Hem şarkının sözleri, hem de bizim şarkıya tutunmamızdan olsa gerek, kayıt aşaması bolca hüzün ve gözyaşı içeriyor.

Sizce geç alınmış bir karar olmadı mı bu single? Yoksa “tam zamanı” mı diyorsunuz?

- Öyle düşünmüyorum. Her zaman hislerimle hareket ettim ve hislerim beni çok ender yanıltmıştır. Doğru zaman dediğimiz şey, kişiye göre farklılık gösterir bence. Benim doğru zamanım şimdi. Aslına bakılırsa pandeminin başlamasıyla diyebilirim. Kendimi, duygularımı, isteklerimi ve önceliklerimi gözden geçirdiğim bir dönem oldu. O dönemler aldığım ilk notum “Genco Arı’yla tanış”, ikinci notum ise “Genco Arı’yla çalış”tı. Geçen şubatta tanıştık ve enerjimiz tahminimin de ötesinde tuttu. Özel biri, özel bir ruh; ona hayranlığım ve saygım sonsuz. Bence doğru ses, şarkı ve doğru prodüktör yan yana geldi. İlk single’ımın şimdi çıkması, kendimi her açıdan hazır hissettiğim bir zamanda gerçekleşti. 20’li yaşlarımdayım, hâlâ yolun başındayım.

BU ŞARKIYI İLK DUYDUĞUMDA AĞLADIM

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Klasik, sevilen bir şarkı “O Günler”. Özel bir anlamı var mı?

- Bu şarkıyı yıllar önce ilk kez Selda Bağcan’ın sesinden duydum, öyle keşfettim. Tabii ki Ferdi Özbeğen’in yorumuyla da sevdim. İlk dinlediğimde üzerimde inanılmaz bir etki bıraktı bu şarkı. Çok duygulandım, ağladım ve hafızamda yer etti. Bu şarkıyı seslendirmek sanki benim yazgımdı ve çıkışım oldu. Çok mutluyum.

New York’ta School of Jazz’da eğitim aldınız. Cazın hayatınızda yeri nedir?

- Caz bizim evde oturuyordu! Kitaplık gibi, masa gibi ya da duvarda asılı bir tablo gibi. Evde sürekli Nina Simone’lar, Chet Baker’lar, Miles Davis’ler dinleniyor. Hayatımda yerinin olmamasının imkanı yoktu. Çok küçükken klasik piyano dersleri aldım, okullar arası müzik etkinlerinde solist seçilmem, müzikle ve cazla çevrelenmiş olmak hem sesimi hem de vizyonumu genişletti. New School’u kazanmadan çok önce yönümü tayin etmiştim zaten. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli caz vokallerinden Sibel Köse’yle ve Randy Esen’le çalışma fırsatlarım oldu. Bu iki usta kadının hayatımdaki yerleri çok büyük. Türkiye’ye döndükten sonra bir başka usta müzisyen, Volkan Öktem, beni şu anki ekibimle bir araya getirdi ve sahne hayatım başladı.

Single kayıtlarında 20’den fazla mikrofon denemişsiniz. Bunu hikayesini anlatır mısınız?

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- Genco faktörü diyebilirim. Onunla çalışmadan, kimse kendine “mükemmeliyetçi” dememeli. “Sesine en uygun mikrofonu bulacağım” dedi ve deneye deneye bulduk! Her şey hem çok hızlı, hem de öğreticiydi benim için.

Ada Sanlıman: Mehmet hayatımın aşkı

EVDE GÖZÜMÜZÜ MÜZİKLE AÇIYORUZ

Mehmet Turgut’la  hayatlarınızı birleştirdiniz. Mehmet Bey bu çalışmanın neresinde? Size artıları oldu mu?

- Mehmet hayatımın her yerinde. Hayatımın aşkı dediğim adam, yol arkadaşım ve ötesi... Kendi işlerinde nasıl titizse, benim işlerimde de, beni destekleyen ve bir o kadar da titizlenen birisi. Onun tecrübesinden yararlanabilmek çok değerli. Dahası ilk klibimin görüntü yönetmeniydi ve kapak fotoğrafımı o çekti. Zaten en güzel fotoğraflarımı o çekiyor.

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Müzik adına da yardımları oluyor mu?

- Müzik bilgisi çok iyi Mehmet’in. O da benim gibi tür/tarz ayırmaz ama iyi müziği iyi tanır. Evde gözümüzü müzikle açıyoruz, yeni şeyler keşfettiğimizde hemen birbirimize dinletiyoruz.

İKİNCİ SINGLE YOLDA

◊ Single çalışmalarının devamı gelecek mı?
- Devamı yolda. İkinci single’ımın çalışmalarına başladık bile. Çok yakında dinleyeceksiniz. Artık durmak yok.

◊ Peki hayalleriniz neler?
- Olabildiğince çok şarkı yapıp, kendimi sesimle ve müziğimle ifade etmek. teklilerimi çıkarmaya devam edeceğim, sonrasında bir albüm gelecek. Engin hayallerim var, hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Zira Kova burcuyum, gerçekleşmesi için ant içtim.

 

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#Ada Sanlıman#Mehmet Turgut#New York

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