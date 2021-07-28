Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? İşte, Ayça Ayşin Turan dizileri

Her Salı Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi, beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından merak edilirken, daha önce genç yaşına rağmen pek çok projede yer alan Turan, çocukluğundan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söylüyor. Peki, Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayça Ayşin Turan dizileri…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan , 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan 28 yaşındaki Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu’dur.

Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise genç oyuncu, Star ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Ada Masalı dizisinde Haziran rolüne hayat veriyor.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ

2016 /Altınsoylar : Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 /Meryem: Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu

2018-2019/ Hakan: Muhafız: Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu

2020 /Zemheri: Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu

2020-2021: Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu

2021- Ada Masalı: Haziran/ Başrol Oyuncusu

2015/ Sevimli Tehlikeli: Zeliş/Başrol Oyuncusu /Sinema Filmi

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