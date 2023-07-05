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Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz evlilik teklifi!

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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Evlilik
Acun Ilıcalıdan sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya sürpriz evlilik teklifi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 08:29

Acun Ilıcalı geçen gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

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Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

Yüzük detayı dikkat çekti

Ünlü televizyoncunun bu sözleri üzerine sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalıdan sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya sürpriz evlilik teklifi


Hatta çiftin bu yaz evleneceği de konuşulanlar arasında.

Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.

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Acun Ilıcalıdan sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya sürpriz evlilik teklifi


ÇAĞLA İLE ÇOK MUTLUYUM

Üç yıldır Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:

“Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı”.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 yılında Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun oldu.

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer aldı. Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla gündemde.

 

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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Evlilik

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