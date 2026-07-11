Acun Ilıcalı: Çağla beni eleştirir, 'sen kralsın' demez

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ACUN Ilıcalı, Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk oldu. Ilıcalı, hayatındaki her şeye şükrettiğini söyledi ve ekledi:

“Bir şeyden yakınmam bana nankörlük gibi geliyor. Mesela ‘Çok yoruldum’ cümlesini kuramam. Bunun sebebi de Allah’ın çok az insana nasip olacak bazı şeyleri bana nasip etmiş olması. Bunun üzerine kuracağım en ufak bir sitemin açıkçası nankörlük olacağını düşünüyorum. O yüzden ‘çok yoruluyorum’ demek yerine, yorulmayı da bunun bir parçası gibi görüyorum. Sonuçta Allah bunları nasip ettikten sonra, yorulmak da bunun içinde var. Hayat içerisinde başıma gelen birçok negatif olayı da artık bir tür vergisi gibi görüyorum. Bunu başarının vergisi gibi görüyorum.”

MEKSİKALI AİLELERE DÖNDÜK



Acun Ilıcalı, ailesine çok önem verdiğini belirtti:

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“Kızlarıma bayılıyorum. Allah bana birbirinden tatlı 4 kız nasip etti. Hepsinin de ayrı karakteri var. Onlarla vakit geçirmek benim için aşırı mutluluk verici bir durum. Melisa, elimde büyüdü. Banu, küçüklüğümün eseri. 20 yaşında baba olmuştum ve beraber büyüdük. İşte de tatilde de hep yanımda. Bu arada Banu’nun ailesi de çoğaldı. Abim Ömer ile zaten her gün beraberiz. Aile büyüyünce de beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Meksikalı ailelere döndük.”



ÇAĞLA BENİ ELEŞTİRİR ‘SEN KRALSIN’ DEMEZ



Acun Ilıcalı, kendisini en dürüst şekilde eleştirenleri ise şöyle sıraladı:

“Ali Saydam, dışarıdan negatif bir şey varsa söyler. Abim, aşırı gerçekçidir ve hiçbir şekilde gereksiz övgüde bulunmaz. Çağla da hata yaptığım zaman beni hep eleştirir. ‘Sen kralsın, paşamsın’ demez. ‘Böyle yapmasan daha iyi’ der. Fazla eleştirinin beni iyi yaptığını ve geliştirdiğini düşünüyorum. Hayatımda böyle bir açıklık her zaman istiyorum. Çünkü en büyük tuzak kendini bir şey zannetmektir. Eleştirinin arkasındaki niyeti çok iyi çözebilecek zekâya sahibim. Allah öyle yaratmış.”

GOL OLDU VE KIMILDAYAMADIM

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Acun Ilıcalı, Hull City’nin Premier Lig’e yükseldiği maçtaki hislerini anlattı:

“Manchester United, Arsenal, Manchester City, Tottenham bunlarla oynama şansımız 90 dakika içinde belli olacaktı. Benim o maçtaki ruh halim nasıl olabilirdi? Maç öncesi keyfim yerindeydi. Murat Ülker ile sokakları gezdik. Taraftarlar coşkuluydu. Stada girince gerçeklerle yüzleştim. Bir gol yersen hayallerin bitecekti. Gol atarsan da başka bir evreye gidecekti. Maçın sonlarına doğru, gol oldu ve kımıldayamadım. Çağla çığlık attı. Normal maçlarda çığlık attığı zaman hep ona kızarım. Bu sefer Çağla’yı duymamışım bile. O sırada ruhum orada değil sanki başka bir yerdeydi. İngiltere’de bir Türk olarak takım alıyorsun ve o takım Premier Lig’e yükseliyor. Bunun verdiği mutluluğu, gururu anlatma şansım yok. Özel hayatım dışındaki en mutlu günümdü.” Ilıcalı, Türkiye’de spor yatırımı yapmayı düşünmediğini de açıkladı.

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FUTBOLCULARI LİMON GİBİ SIKIYORLAR

Premier Lig’e yükselen Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Aslıhan Doğan Turan’ın “Futbolda tatiller birazcık kısa oluyor” sözleri üzerine şunları söyledi:

“Ben futbolcular için çok üzülüyorum. Eskiden böyle değildi. Biz küçükken ligler eylülde başlardı. Ciddi bir ara olurdu. Şimdi futbolcuları limon gibi sıkıyorlar.”