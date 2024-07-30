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Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden evladını kaybetti. Soyman’ın dostları dayanışma içinde haliyle. Normali de budur zaten. Komşunun evinde cenaze varken televizyon bile açmayan bir kültürden geliyoruz. En azından bizim çocukluğumuzda öyleydi: Eğlenilmez, gülünmez, kahkaha atılmaz, acılı insanları gücendirecek dünyevi keyifler göze sokulmaz. Acılı ana karşısında edep yahu. Dava açacakmış kötü yorumlara Afrodit? En başa beni yaz.

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Ah be Banu

Safiye Soyman oğlunu kaybetti. Büyük acı! Arkadaşı Banu Alkan ise bir sosyal medya paylaşımı yaparak ‘başın sağ olsun Safiyem’ dedi. Dedi demesine ama o paylaşımı müzikle yaptı. Taziye mesajının altına da Jennifer Lopez ile Kylie Jenner’ı etiketledi... Nasıl bir amaç var bu işte mesela? Hiç taziye dileklerini iletmeseydin daha iyiydi be Banu...