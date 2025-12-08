Açıklamalar peş peşe geldi! Sahnelere ara verdiler

Haberin Devamı

2025’e damga vuran isimlerden biri

Şarkılarıyla 2025 yılında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Blok3; “Sevmeyi Denemedin”, “Git” ve “Napıyosun Mesela” gibi parçalarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan genç rapçi, sağlık problemleri nedeniyle sahnelere ara verdi.

“Sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum”

23 yaşındaki rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık problemlerimden dolayı yapılacak olan Türkiye’deki sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”

Hayranlarından destek yağdı

Blok3’ün açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranları genç rapçiye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BLOK3'TEN SONRA ATİ242 VE ÇAKAL'DAN DA VEDA...

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor.

Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak.

Aralık konserlerini maalesef ertelemek zorundayım.

Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

Bu gece çıkması planlanan ‘Maraton’ isimli şarkımı da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım.

Desteğiniz ve anlayışınız için herkese teşekkür ederim.

Daha güzel günlerde görüşmek üzere.

Sevgilerimle.”

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.

Üç rapçinin de benzer paylaşımlar yapması 'rap dünyasında neler oluyor' sorularına neden oldu.

HAKAN AYDIN - BLOK3 KİMDİR?

2002 doğumlu Hakan Aydın-Blok3, genç yaşına rağmen Türkiye rap sahnesinde hızla yükselen isimlerden. Müzik kariyerine 2021 yılında yayımladığı “WOW” adlı parçayla adım atan sanatçı, 2022’de çıkan “VUR” ile geniş kitlelere ulaştı.



2023’te “AFFETMEM” şarkısıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenme elde ederek adını duyurdu.

2024’te “Obsesif” adlı ilk stüdyo albümünü çıkaran Blok3, 2025’te “Virtüöz” EP’siyle üretkenliğini sürdürdü.

“Okey Okey”, “Patlat”, “Ciro”, “Aklına Ben Gelicem”, “Napıyosun Mesela” ve İngiliz rapçi Stefflon Don ile yaptığı “Habibi” gibi parçalar kariyerinde öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Trap altyapıları ve duygu yüklü sözleriyle özellikle genç kitle tarafından takip edilen Blok3, kısa sürede sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı.