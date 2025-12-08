×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Açıklamalar peş peşe geldi! Sahnelere ara verdiler

Güncelleme Tarihi:

#Blok3#Rap#Hakan Aydın
Açıklamalar peş peşe geldi Sahnelere ara verdiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 09:38

Blok3 ismiyle tanınan rapçi Hakan Aydın, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini geçici olarak iptal ettiğini açıkladı. Bu paylaşımın hemen ardından Ati242 de aile bireylerinden birinin sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini duyurdu. Rapçi Emirhan Çakal’ın yaptığı paylaşım ise müzik dünyasında kafaları karıştırdı.

Haberin Devamı

2025’e damga vuran isimlerden biri

Şarkılarıyla 2025 yılında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Blok3; “Sevmeyi Denemedin”, “Git” ve “Napıyosun Mesela” gibi parçalarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan genç rapçi, sağlık problemleri nedeniyle sahnelere ara verdi.

Gözden KaçmasınHayranına Blok3 jestiHayranına Blok3 jestiHaberi görüntüle

“Sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum”

23 yaşındaki rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık problemlerimden dolayı yapılacak olan Türkiye’deki sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”

Hayranlarından destek yağdı

Blok3’ün açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranları genç rapçiye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamalar peş peşe geldi Sahnelere ara verdiler

Haberin Devamı

BLOK3'TEN SONRA ATİ242 VE ÇAKAL'DAN DA VEDA...

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

Açıklamalar peş peşe geldi Sahnelere ara verdiler

“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor.
Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak.
Aralık konserlerini maalesef ertelemek zorundayım.
Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.
Bu gece çıkması planlanan ‘Maraton’ isimli şarkımı da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım.
Desteğiniz ve anlayışınız için herkese teşekkür ederim.
Daha güzel günlerde görüşmek üzere.
Sevgilerimle.”

 SOSYAL MEDYA ARTIK BANA ZARAR VERİYOR

Açıklamalar peş peşe geldi Sahnelere ara verdiler

Haberin Devamı

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.

Üç rapçinin de benzer paylaşımlar yapması 'rap dünyasında neler oluyor' sorularına neden oldu.

Gözden KaçmasınRapçi Çakala silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldıRapçi Çakal'a silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldı!Haberi görüntüle

HAKAN AYDIN - BLOK3 KİMDİR?

2002 doğumlu Hakan Aydın-Blok3, genç yaşına rağmen Türkiye rap sahnesinde hızla yükselen isimlerden. Müzik kariyerine 2021 yılında yayımladığı “WOW” adlı parçayla adım atan sanatçı, 2022’de çıkan “VUR” ile geniş kitlelere ulaştı.

2023’te “AFFETMEM” şarkısıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenme elde ederek adını duyurdu.

Haberin Devamı

2024’te “Obsesif” adlı ilk stüdyo albümünü çıkaran Blok3, 2025’te “Virtüöz” EP’siyle üretkenliğini sürdürdü.

“Okey Okey”, “Patlat”, “Ciro”, “Aklına Ben Gelicem”, “Napıyosun Mesela” ve İngiliz rapçi Stefflon Don ile yaptığı “Habibi” gibi parçalar kariyerinde öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Trap altyapıları ve duygu yüklü sözleriyle özellikle genç kitle tarafından takip edilen Blok3, kısa sürede sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Blok3#Rap#Hakan Aydın

BAKMADAN GEÇME!