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Volkan bunu bana nasıl yaptın! 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın vedasında yürek yakan sözler

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Konak#Kuzeyin Oğlu#Volkan Konak Cenaze
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 11:41

Bayram konseri için Kıbrıs'a giden Volkan Konak sahnede fenalaşarak yere yığılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için bugün İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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Volkan Konak'ın cenazesi camiye getirildi. Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu. 

Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

Selma Konak

35 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Selma Konak 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı dökerken, sanatçının büyük kızı Şimal baygınlık geçirdi. 

Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

Volkan Konak'ın kayınvalidesi ve kayın pederi de damatlarının ardından gözyaşı döktü:

"Çok üzgünüz hiç beklemiyorduk. Türkiye bir değerini kaybetti biz de canımızı ciğerimizi kaybettik. Onu çok seviyorduk."

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Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

Cenazeye katılan Şevval Sam "Türkiye vatanseverini kaybetti. Her ölüm erkendir ama bu beklenmedik oldu. Okuttuğu çocuklar şefkatli abisini kaybetti. Müzik dünyası, sanat dünyası yakın bir dostunu ve neşesini kaybetti. Her ölüm erkendir ama bu beklenmedik oldu" dedi. 

Volkan Konak yarın memleketi Maçka'da aile mezarlığında toprağa verilecek.

Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

Volkan Konak'ın cenaze töreninde kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. 
Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

Cenaze törenine katılanlar arasında Perihan Savaş, Sinan Özen, Linet, Kutsi ve Koray Avcı da vardı... 

Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal cenazeye katıldı. 

'ÖLÜM BİLE GÜZEL OLMALI'

Volkan Konak'ın 2011 yılında katıldığı programda söylediği sözler vefatının ardından gündem oldu. Konak, "Kavgan güzel ve büyük olmalı. Ölüm bize güzel olmalı... Şu lodosta soba zehirlenmelerine çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum... Ölüm bile güzel olmalı" demişti...

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Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

 'VASİYETİM YOK, O SAHNE ŞOVU'

Volkan Konak'ın ani vefatının ardından, usta sanatçının yıllar önce sahnede yaptığı vasiyet konuşması gündeme geldi. Konak, günlerce konuşulan o açıklaması için şunları söylemişti..

"Vasiyet yok. Vasiyet yapacaksam da kendi aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. O bir sahne şovudur. Sahnedekileri ciddiye almasın arkadaşlarım. Sahnede bazen argo da konuşuyoruz... Ferman yazıcılar var. Onlara gün doğmuş oldu. Ya bu insanlar hiç konsere gitmemiş, tiyatroya gitmemiş, hiç sahne şovu seyretmemiş.Röportajda söylediklerim beni bağlar ama sahnedeki sözler şov."

Volkan bunu bana nasıl yaptın Kuzeyin Oğlu Volkan Konakın vedasında yürek yakan sözler

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#Volkan Konak#Kuzeyin Oğlu#Volkan Konak Cenaze

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