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Acı haberi duyurdu: Bebeğimizi kaybettik

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Hamile
Acı haberi duyurdu: Bebeğimizi kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 13:57

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, aynı yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i; 2021 yılında ise Mete’yi kucağına almıştı. Yenenler, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ancak yaşanan komplikasyonlar nedeniyle bebeğini kaybettiğini duyurdu.

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“Bir süredir ortalarda görünmüyorduk. Bazılarınız nedenini tahmin etti ya da çıkan haberlerden öğrendi. Yanlış bilgiler yayılmaması için açıklama yapmayı tercih ediyoruz.

Hamileydim. Ancak oldukça zorlu geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiğimiz sürecin sonunda, 12. haftanın sonunda dün hamileliğim sonlandı.

Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olanlardan habersiz ve keyifleri yerinde.

En kısa zamanda daha sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden buluşuruz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederiz”

Acı haberi duyurdu: Bebeğimizi kaybettik

Çiftin, 5 ve 7 yaşında iki oğulları var...

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Hamile

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