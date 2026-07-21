Acı haberi duyurdu: Bebeğimizi kaybettik

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“Bir süredir ortalarda görünmüyorduk. Bazılarınız nedenini tahmin etti ya da çıkan haberlerden öğrendi. Yanlış bilgiler yayılmaması için açıklama yapmayı tercih ediyoruz.

Hamileydim. Ancak oldukça zorlu geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiğimiz sürecin sonunda, 12. haftanın sonunda dün hamileliğim sonlandı.

Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olanlardan habersiz ve keyifleri yerinde.

En kısa zamanda daha sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden buluşuruz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederiz”

Çiftin, 5 ve 7 yaşında iki oğulları var...