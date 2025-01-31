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Acı haber geldi... Usta oyuncu Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sezai Altekin#Şehir Tiyatroları#Oyuncu
Acı haber geldi... Usta oyuncu Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:25

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Acı haberi Nedim Saban, Twitter hesabında paylaştığı "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa! O büyük aktörle Halide Edib’in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin #sezaialtekin"  mesajıyla duyurdu. 

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haber geldi... Usta oyuncu Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti

Sezai Altekin kimdir?

1946 yılında dünyaya gelen Sezai Altekin, 1966 yılında tiyatroya başladı. Oyuncu, birçok televizyon dizisi ve sinema filmi ile de izleyici karşısına çıktı.

Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte seslendirme yaptı.

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2008 yılında sahnelenen 'Baba Bir Picasso Gerek' oyunu ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödlünü aldı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, son olarak İlişki Durumu: Karışık ile izleyici karşısına çıkmıştı...

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#Sezai Altekin#Şehir Tiyatroları#Oyuncu

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