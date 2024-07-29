Acı haber geldi... Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Usta sanatçı 10 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Beril Işık ile evli ve iki çocuk babası Kenan Işık 76 yaşındaydı...

NELER OLMUŞTU?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı.

4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, 10 yıldır evinde tedavi görüyordu.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ankara Meydan Sahnesi'nde profesyonel tiyatro yapmaya on yedi yaşında başladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Haberin Devamı

1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek "Devlet Tiyatrosu" sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı.1996 yılında "İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni" olarak atandı ve 2000 yılında "Devlet Tiyatroları"ndan emekli oldu.

ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları yaptı. "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü" (ITI) ve "Türk Oyun Yazarları Derneği"nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Çeşitli gazete ve dergilerde "Kültür ve Sanat" üzerine yazdığı yazıların yanı sıra "Yeni Yüzyıl", "Yeni Bin Yıl" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Aynı zamanda çeşitli kitaplarda "Kültür ve Sanat" üzerine bölümler yazdı. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarda moderatör ve konuşmacı olarak görev aldı.

Haberin Devamı

2002- 2005 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.Profesyonel tiyatro yaşamında 100 yakın oyunda yazar ve/ veya yönetmen ya da oyuncu olarak yer aldı.

"Behçet Bey'in Fötr Şapkası", "Bebek Uykusu", "Olmayan Kadın", "Aşk Hastası" oyunlarının yanı sıra "Keloğlan ve Zülfüsarı" adlı bir de çocuk oyunu yazdı.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur", Karen Blixen'in "Ölümsüz Öykü" adlı yapıtlarını ve Turhan Selçuk'un "Abdülcanbaz" adlı çizgi romanını oyunlaştırıp sahneye koydu.

"Bebek Uykusu" ve "Olmayan Kadın" oyunları ile "Kültür Bakanlığı" en iyi oyun yazarı ödülü, "Behçet Bey'in Fötr Şapkası" ile İş Bankası oyun yarışmasını, "Keloğlan ve Zülfüsarı" adlı oyun ile TBMM çocuk oyunları yarışmasından mansiyon, "Olmayan Kadın" ile "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa Ödülü"nü kazandı. "Huzur" ise "Türk Yazarla Birliği"nin en iyi uyarlama ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu en iyi oyun ödülünü aldı.

Haberin Devamı

Oyun yazarlığının yanı sıra yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülerek, iki kez "Kültür Bakanlığı" en iyi yönetmen, "Ulvi Uraz" en iyi yönetmen, iki kez "İsmet Kuntay" en iyi yönetmen, "Oyun Yazarları Derneği" en iyi yönetmen, "Makedonya Festivali"nde jüri özel ödülünü, Nazım Hikmet'in "İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu" oyunu ile "Türkiye Eleştrimenler Birliği" ödülünü, "Avni Dilliğil" en iyi yönetmen ve yine Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" oyunu ile "Avni Dilliğil" en başarılı prodüksiyon ödüllerini kazandı.

Ayrıca TV çalışmaları ille de çeşitli üniversiteler, medya organları ve dernekler tarafından verilen otuzdan fazla ödülü vardır."Araf Yazıları", "Geçti Gitti Kirpiklerimin Arasından", "Uyarlama Oyunları" ve "Tiyatro Oyunları" adlı kitapları ve şiir kaseti var.

Haberin Devamı