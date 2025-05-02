Acı dolu günler... Ferhat Göçer neden 'doktor' olduğunu açıkladı!

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Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Aynı zamanda doktor olan sanatçı, bu mesleği seçmesinde, henüz bebekken yaşamını yitiren kardeşi Serhat’ın etkisi olduğunu söyledi:

“Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü.”

Göçer, kız kardeşlerinin hayata geliş sebebinin de Serhat’ın vefatı olabileceğini dile getirdi: “Üç kız kardeşimin olmasının sebebi de belki odur. Bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla. Ama arka arkaya üç kız oldu. Annemle bunu konuşmadım ama empati kurmaya çalışıyorum; muhtemelen Serhat’ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içindeydiler. Çünkü öğretmen iki insan, ekonomik şartlar belli, dört çocuk çok zor. Ama belli ki hep ‘Bir başka erkek çocuk daha gelir mi, bir Serhat daha doğar mı’ diye düşündüler. Muhtemelen ismini de Serhat koyacaklardı.”

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TAM BİR FELAKETTİM

Ahmet Mümtaz Taylan, yayında Ferhat Göçer’e “Evliliklerinden pişman mısın?” sorusunu da yöneltti. Sanatçı, şöyle yanıt verdi:



“Pişmanlıklarım var ama bunlar asla evliliklerim değil. Birbirinden kıymetli iki evladım var. Annelerine minnettarım ama sorun bende. Tam bir felakettim. Mücadelemin en ağır olduğu yıllarda, özel hayat konusunda bütün sorumluluğu ve suçu üzerime alıyorum. Belki onların hayatlarını da altüst etmiş, mahvetmiş olabilirim. Suç benim. İlk eşimle karşılaştığım zaman, Ömür’le (Gedik) karşılaşmış olsaydım daha bile kısa sürmüş olacaktı.”

TAKINTILI BİR İNSANIM

“Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim. Meşguliyet beni bundan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde kalıp, o bataklığın içinde kaybolabiliyorum” diyen Ferhat Göçer, “Kendini takıntılı biri olarak görüyor musun?” sorusu üzerine de şunları söyledi:

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“Sınırda görüyorum, evet. Borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir. Dışarıdan bakıldığında takıntılı bir insan görüntüsü sergiliyor olabilirim.”

AŞK HASTALIKLI BİR KAVRAM

Ferhat Göçer, aşkın tanımı sorulunca, “Aşk hastalıklı bir kavram” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kontrol altında tutulması gereken, kontrol edilmezse sizi felakete sürükleyebilecek bir kavram. Ben Ömür’le ilk 7 yılımı, bildiğin körkütük âşık olarak yaşadım. Şanslılardan biriyim hayatta. Âşık olduğunuz bir insanla birlikte olabilmek ve onu hayat arkadaşlığına döndürebilmek hem büyük bir şans hem de maharet isteyen bir şey. Tabii ki kolay bir şey değil.”

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ÖMÜR’LE HİÇBİR ORTAK YÖNÜMÜZ YOK

18 yıldır Ömür Gedik’le ilişki yaşayan Ferhat Göçer, aralarında hiçbir ortak yön olmadığını söyledi: “Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür’le hiçbir ortak yönümüz yok. İkimizi karşınıza alıp sohbet edin, hiçbir ortak yön bulamazsınız. ‘Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş’ diyeceğiniz kadar farklıyız. Demek ki 18 sene bizi bir arada tutan başka bir şey var.”