Açelya Akkoyun eski eşinin cenazesinde yaşadığı zor anları anlattı: Teyzeciğim artık kalbinizi kıracağım

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Tiyatronun, sinemanın ve ekranların usta ismi Civan Canova geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Civan Canova'nın cenazesine 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Açelya Akkoyun da katılmıştı. Tören sırasında Açelya Akkoyun ile ısrarla selfie çektirmeye çalışan bir hayranı dikkat çekmişti. Akkoyun 2. Sayfa programında yaşadığı zor anları anlattı:

'TEYZECİM KALBİNİZİ KIRACAĞIM'

“Bizler halkın tanıdığı, tanınmaktan iş yapan para kazanan insanlarız. Burada çok organik bir ilişki var bu da çok doğal… İnsan olarak şu durumu geliştiriyor olmamız lazım. Ben orada otomatik olarak gülümseye de bilirdim, o şok anında o zaman daha kötü mü yargılanacaktık. Orada acı var, aile var… Ben son görevimi yapıyorum helalliğimi veriyorum. Bunlar benim insan olma yolculuğum da çok değerli, o helalliği verebilmek.

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Eşim de sağ olsun bu konuda mutabık olduk. Eşimle konuştum ‘gidebilir miyim’ dedim. O da ‘tabii’ dedi. Ben Civan Canova’nın ailesini çok seviyorum, çok şey yaşadık. Orada olmalıydım. Eşim de mutabık oldu ben gittim.

Bir hanımefendi vardı durmadı! Onu da kırmamak çok kıymetli mental olarak o an orada olanı göremiyor olabilir, bunlar olmaması gereken şeyler… Hiçbir şekilde buradan rant elde etmek, bunu konuşuyor olmak bana o kadar acı veriyor ki… Bunu konuşmak doğru gelmiyor.

Ben Civan’ı bir sanatçı, zamanında hayatımı paylaştığın bir insan olarak yolcu etmek için oradaydım. ‘Teyzeciğim artık kalbinizi kıracağım’ dedim. Çünkü kapıdan girdiğim andan itibaren ısrar etti.

Bu bir örnek olsun. Gerçekten alan ihlali çok önemli, her ilişki için geçerli. Bizim belirli alanlarımız var, buna dikkat etmeliyiz. Beni çok seviyor olabilir, o cenazeye gelmiş olabilir, defnettikten sonra kimse yokken ‘bir fotoğraf olabilir miyim’ denebilirdi.”