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Abisi Ahmet Uğurlu’yu kaybeden Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

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#Mustafa Uğurlu#Ahmet Uğurlu#Cihangir
Abisi Ahmet Uğurlu’yu kaybeden Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 08:26

İki yıl önce abisi Ahmet Uğurlu’yu kaybeden Mustafa Uğurlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı: “Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim.”

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ÇOK AĞIR GELDİ İNZİVAYA ÇEKİLDİM

Uzun zamandır İstanbul’dan ve ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir’de yürürken görüntülendi.

İki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden abisi Ahmet Uğurlu’nun ardından kendisini geri çektiğini belirten ünlü oyuncu, “Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim” diye konuştu.

Abisi Ahmet Uğurlu’yu kaybeden Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

BODRUM’DA KÖY HAYATI YAŞIYORUM

Uzun süredir Bodrum’da bir köyde yaşadığını söyleyen Uğurlu, “Küçük bir yuvam var. Bodrum’un içinde değil, bir köyde yaşıyorum” diye konuştu.

Mesleğe tamamen ara vermediğini belirten oyuncu, iki bağımsız film projesi için İstanbul’a geldiğini söyledi. Televizyona ilişkin de konuşan Uğurlu, komedi dizilerinin yeniden ilgi görmesinden memnun olduğunu dile getirdi. İstanbul’a tamamen dönüp dönmeyeceği sorusuna ise “Bir ayağım burda, bir ayağım Bodrum’da olacak” yanıtını verdi.

 

 

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#Mustafa Uğurlu#Ahmet Uğurlu#Cihangir

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