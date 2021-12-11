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Abdül Süsler’in yöneteceği 'Feda' perdeyi açıyor

#Feda#Tiyatro#Abdül Süsler
Abdül Süsler’in yöneteceği Feda perdeyi açıyor

Yazarlığını Abdülhamit Işık, yönetmenliğini Abdül Süsler’in yaptığı ve izleyenleri sahnede yüzyıl öncesine götürecek tiyatro gösterisi Aralık ayında sahnelenecek.

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İstanbul’da özel bir tiyatro salonunda sahnelenecek oyun dekor ve kostümlerle izleyenleri Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı o zorlu günlere doğru zaman yolculuğuna çıkaracak.

Görkem Ergin, Rabia ilknur Yeşim, Kemalettin Caymaz, İbrahim Tül, Emre Kalaylar, Selim Tezin, Vahap Halat, İbrahim Ekin’nin rol aldığı, tek perdeden oluşan oyunda 1917 yılında doğu cephesine asker ve mühimmat desteğinin sağlandığı Haydarpaşa Gar'ında yaşanan o meçhul patlamanın izlerini ve bir yüzyıl sonra o günün gençlerinin “Feda” diyerek her şeylerini bırakıp cepheye gidişlerinin hikâyesini anlatıyor.

Abdül Süsler’in yöneteceği Feda perdeyi açıyor

Yönetmen Abdül Süsler

Abdül Süsler’in yöneteceği Feda perdeyi açıyor

Oyuncular: Görkem Ergin, Rabia ilknur Yeşim, Kemalettin Caymaz, İbrahim Tül, Emre Kalaylar, Selim Tezin, Vahap Halat, İbrahim Ekin

 

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#Feda#Tiyatro#Abdül Süsler

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