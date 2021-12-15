AB İnsan Hakları Film Günleri devam ediyor

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Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen etkinlik kapsamında kısa ve uzun metrajlı toplam 28 film gösterilecek. Bu yılki film seçkisi, en acil güncel meselemiz olan iklim krizi, kadının toplumdaki konumu, toplumsal cinsiyet eşitliği, siyasi temsil ve ifade özgürlüğünden, eğitim hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, göç ve kültürel diyaloğa uzanan çeşitli temaları içeriyor.

Bu arada etkinlik kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller de belirlendi. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda

"İnsan hakları" dalında Volkan Güney Eker, “Larva” filmiyle birincilik, Enis Manaz, “Le Periple d’Abella” filmiyle ikincilik, Kenan Çelik ile Enes Oruç, “Cihane Çöpe” adlı filmleriyle üçüncülük ödülüne değer görüldü.