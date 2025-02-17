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Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı!

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#Evrim Akın#Ev Gezmesi#Evrim Akın İle Ev Gezmesi
Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:24

90'lı yıllarda ‘Alışamadım’ şarkısıyla büyük çıkış yapan Sibel Bilgiç evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı. Ünlü ismin mütevazi evine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç, Aşk Çarpsın Beni, Alıştım Ben, Diyemedim, Kıskanmasam, Alışamadım gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Bilgiç, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

İstanbul'da bulunan dairenin oldukça şık ve gösterişli bir salonu var. Salonda açık renk koltuk takımı modern bir cam sehpa ve televizyon ünitesi göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

Ünlü ismin salonunda ayrıca duvarları süsleyen harika tablolar, evin çeşitli yerlerinde birbirinden şık objeler de bulunuyor.

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Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

Bilgiç, yaptığı açıklamada, “10 yıldır sahnelere çıkıyorum. Ama herhalde çok magazinde yer almıyoruz. Magazinlik bir hayatımız yok. 8 yıldır evliyim. Özel gecelerde, vakıf ve düğünlerde ara ara sahne alıyorum.“ ifadelerini kullandı.

Sibel Bilgiç’in bembeyaz ferah mı ferah giyinme odası da gözlerden kaçmıyor.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

Yatak odası da oldukça dikkat çekici... Orada da oldukça sade renkler hakim... Ayrıca duvarlarda çok şık tablolar bulunuyor.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

Ortada bir ada bulunan mutfak oldukça düzenli… Beyaz mutfak dolapları ortama ferahlık katıyor.

Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı

EŞİMLE GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı; 'Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var. Bu tesadüfleri de en güzel şekilde yüreğinde saklaması lazım insanların. Ben 'kısmete hizmet edin' diyorum. Evren böyle çalışıyor. Biz birbirimizi bulduk. 45 yaşımda evlendim. Bu yaşlarda olan evlilikler daha sağlam oluyor.'

 

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#Evrim Akın#Ev Gezmesi#Evrim Akın İle Ev Gezmesi

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