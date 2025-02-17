Ünlü şarkıcı evinin kapılarını açtı!

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Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç, Aşk Çarpsın Beni, Alıştım Ben, Diyemedim, Kıskanmasam, Alışamadım gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Bilgiç, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu.

İstanbul'da bulunan dairenin oldukça şık ve gösterişli bir salonu var. Salonda açık renk koltuk takımı modern bir cam sehpa ve televizyon ünitesi göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Ünlü ismin salonunda ayrıca duvarları süsleyen harika tablolar, evin çeşitli yerlerinde birbirinden şık objeler de bulunuyor.

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Bilgiç, yaptığı açıklamada, “10 yıldır sahnelere çıkıyorum. Ama herhalde çok magazinde yer almıyoruz. Magazinlik bir hayatımız yok. 8 yıldır evliyim. Özel gecelerde, vakıf ve düğünlerde ara ara sahne alıyorum.“ ifadelerini kullandı.

Sibel Bilgiç’in bembeyaz ferah mı ferah giyinme odası da gözlerden kaçmıyor.

Yatak odası da oldukça dikkat çekici... Orada da oldukça sade renkler hakim... Ayrıca duvarlarda çok şık tablolar bulunuyor.

Ortada bir ada bulunan mutfak oldukça düzenli… Beyaz mutfak dolapları ortama ferahlık katıyor.

EŞİMLE GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı; 'Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var. Bu tesadüfleri de en güzel şekilde yüreğinde saklaması lazım insanların. Ben 'kısmete hizmet edin' diyorum. Evren böyle çalışıyor. Biz birbirimizi bulduk. 45 yaşımda evlendim. Bu yaşlarda olan evlilikler daha sağlam oluyor.'