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90'lara damga vurmuştu... Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı: Müziği bırakmadım!

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#Ragga Oktay#90'Lar#Nişantaşı
90lara damga vurmuştu... Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı: Müziği bırakmadım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 08:45

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Ragga Oktay uzun aradan sonra Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Müziği bırakmadığını söyleyen şarkıcı, “Konserlere devam ediyorum” dedi.

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YEĞENLERLE ALIŞVERİŞ TURU

90’lı yıllarda müzik dünyasında ses getiren şarkılara imza atan Ragga Oktay, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Yeğenleriyle mağazaları dolaşan ünlü şarkıcı, alışveriş turunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Ailesinin Hollanda’da yaşadığını söyleyen Ragga Oktay, “Gidip geliyorum ben de. Türkiye’de işlerim olduğu için buradayım. Müziği bırakmadım. Konserlere devam ediyorum” dedi.

90lara damga vurmuştu... Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı: Müziği bırakmadım

SADECE MÜZİK DEĞİL HAYAT VE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Müzik tarzı için “Kategorisi zor. Hafif Türk motifleri olan, kendime has bir tarzım var” diyen Ragga Oktay’a “Şimdiki şarkıları nasıl buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. “Kaliteli işler de var, kalitesiz işler de. Bizim zamanımızda da öyleydi” diyen şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Gençleri her zaman destekliyorum. Beğenmediğimiz müzikler her zaman olacaktır. Sadece müzik değil, hayat ve bakış açısı değişti. Her şeyi hoş karşılamak lazım. Kim dinleniyorsa, muhakkak başarılı bir şey yapmıştır.”

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#Ragga Oktay#90'Lar#Nişantaşı

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