×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

9 yıl arayla hayata veda ettiler... 'Her baktığımda içimi yakan fotoğraf'

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Pulaş#Sertaç Boztepe#Hasan Yalnızoğlu
9 yıl arayla hayata veda ettiler... Her baktığımda içimi yakan fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:24

Deniz Pulaş, 9 yıl arayla kaybettiği dostları Sertaç Boztepe ve Hasan Yalnızoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Haberin Devamı

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren isimlerden Sertaç Boztepe, 2015 yılında henüz 42 yaşındayken uzun süre mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybetmişti.

9 yıl arayla hayata veda ettiler... Her baktığımda içimi yakan fotoğraf

Boztepe ile aynı dönemde mankenlik ve oyunculuk yapan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024'te panskreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

9 yıl arayla hayata veda ettiler... Her baktığımda içimi yakan fotoğraf

Boztepe ve Yalnızoğlu ile yakın dost olan Deniz Pulaş, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Haberin Devamı

"Her baktığımda içimi yakan fotoğraf. Nurlar içinde yatın canım dostlarım. Hasan Yalnızoğlu, Sertaç Boztepe. Çok sevdik sizi. Hayat maalesef sizi kaybetti. Mekanınz cennet olsun..."

9 yıl arayla hayata veda ettiler... Her baktığımda içimi yakan fotoğraf

Gözden KaçmasınSertaç Boztepe hayatını kaybettiSertaç Boztepe hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÜnlü dostları Hasan Yalnızoğluna veda etti... Acıların dindi kardeşim, evladın bize emanetÜnlü dostları Hasan Yalnızoğlu'na veda etti... 'Acıların dindi kardeşim, evladın bize emanet'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Pulaş#Sertaç Boztepe#Hasan Yalnızoğlu

BAKMADAN GEÇME!