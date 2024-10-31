9 yıl arayla hayata veda ettiler... 'Her baktığımda içimi yakan fotoğraf'

Haberin Devamı

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren isimlerden Sertaç Boztepe, 2015 yılında henüz 42 yaşındayken uzun süre mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybetmişti.

Boztepe ile aynı dönemde mankenlik ve oyunculuk yapan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024'te panskreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Boztepe ve Yalnızoğlu ile yakın dost olan Deniz Pulaş, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Haberin Devamı

"Her baktığımda içimi yakan fotoğraf. Nurlar içinde yatın canım dostlarım. Hasan Yalnızoğlu, Sertaç Boztepe. Çok sevdik sizi. Hayat maalesef sizi kaybetti. Mekanınz cennet olsun..."