9 yaşında Çarkıfelek'te

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HAYRANLARI FARK ETTİ

7 Aralık 2001 tarihinde, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Çarkıfelek”e katılan şarkıcı ve magazin yazarı Onur Akay, programdaki görüntülerini Instagram’da paylaştı. Stüdyodaki seyirciler arasında Demet Özdemir’in de

olduğu, ünlü oyuncunun hayranları tarafından fark edildi.

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KÜÇÜK DEMET’E BEĞENİ YAĞDI

O dönem 9 yaşında küçük bir çocuk olan ve Onur Akay’ı alkışlarken kameraya yansıyan oyuncunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Kanal D’nin final yapan dizisi “Eşref Rüya” ile seyirci karşısına çıkan Özdemir’in hayranları o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.