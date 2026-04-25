9 milyonluk Etiler turu

Güncelleme Tarihi:
İLGİ ODAĞI OLDU
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği ‘Nilay’ rolüyle adından söz ettiren oyuncu Feyza Civelek önceki akşam Etiler’deydi. Civelek, yeni aldığı kırmızı renkli, üstü açılabilir Porsche 911 ile görüntülendi.
ÖZEL PLAKA
Feyza Civelek, 9 milyon liralık lüks aracıyla trafikte ilgi odağı oldu. Aracına adına özel plaka taktıran oyuncu, yol kenarında basın mensuplarını görünce camını açarak selam verdi.
BERABER GEZELİM
Keyifli halleriyle dikkat çeken Feyza Civelek, muhabirlere “Etiler turu yapıyorum, buyurun beraber gezelim” diye seslendi. Gülümseyerek poz veren oyuncu, trafiğin açılmasıyla uzaklaştı.