9 bin seyirciyle perde açtı

Güncelleme Tarihi:
Müjdat Gezen, Perran Kutman, Gülben Ergen ve Ceyhun Fersoy’un rol aldığı “Gırgıriye” müzikali önceki akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda perde açtı.
Perran Kutman’ı uzun aradan sonra sahneye döndüren oyunu ilk gecesinde yaklaşık 9 bin kişi izledi. Kutman oyun öncesi röportaj vermeyeceğini söyledi: “Belim fena, provalarda yoruldum. Oyun başlayana kadar dinlenmem lazım.”
Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan’ın annesiyle babasının da müzikali izlemeye geldiğini söyledi:
“Büyük oğlum Atlas arayıp şans diledi, diğer oğullarım Ares ve Güney burada. Kayınpederim"
Yakalandık
“Gırgıriye”nin Güllü’sü Gülben Ergen sahneden gelinlikle indi. Kuliste, Anadolu Ateşi ekibiyle müzikalin koreografisini hazırlayan eski eşi Mustafa Erdoğan’la görüntülenen Ergen, “Yakalandık!” diyerek kahkaha attı.
Gülben’i çok severiz
Mustafa Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan, eski gelinleri Gülben Ergen’i çok sevdiklerini söyledi: “Antalya’dan bu müzikali izlemek için geldik. Gülben’i biz çok severiz. Her zaman sevgiyle saygıyla yanımızda yeri vardır.”
Üçü bir arada
Suzan Kardeş aynı anda üç farklı heyecan yaşadığını söyledi: “Üçü bir arada! Neden mi; hem ‘Gırgıriye’ kadrosundayım, hem bugün doğum günüm, hem de yeni şarkım çıktı. Şarkının yazarı da Yılmaz Erdoğan. Daha ne olsun? Ben mutlu olmayayım da kim olsun?”
Müjdat Gezen
Perran Kutman
Sevda Karataş - Gülşah Saraçoğlu
Atlas Erdoğan - Rodin Erdoğan - Ares Erdoğan