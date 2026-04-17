9 bin seyirciyle perde açtı

Müjdat Gezen, Perran Kutman, Gülben Ergen ve Ceyhun Fersoy’un rol aldığı “Gırgıriye” müzikali önceki akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda perde açtı.

Perran Kutman’ı uzun aradan sonra sahneye döndüren oyunu ilk gecesinde yaklaşık 9 bin kişi izledi. Kutman oyun öncesi röportaj vermeyeceğini söyledi: “Belim fena, provalarda yoruldum. Oyun başlayana kadar dinlenmem lazım.”

Gülben Ergen de çok heyecanlı olduğunu belirterek “35 yıldır sahneye çıkıyorum ama bu aynı şey değil. ‘Dadı’dan bu 23 yıldır oyunculuk yapmıyorum. Tiyatro terbiyesi bambaşka bir şey. Bugün büyük sınav” dedi.

Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan’ın annesiyle babasının da müzikali izlemeye geldiğini söyledi:

“Büyük oğlum Atlas arayıp şans diledi, diğer oğullarım Ares ve Güney burada. Kayınpederim"

Yakalandık

“Gırgıriye”nin Güllü’sü Gülben Ergen sahneden gelinlikle indi. Kuliste, Anadolu Ateşi ekibiyle müzikalin koreografisini hazırlayan eski eşi Mustafa Erdoğan’la görüntülenen Ergen, “Yakalandık!” diyerek kahkaha attı.

Müzikal için “Çok iyiydi, Gülben de çok iyi oynadı. Kadro efsane” diyen Mustafa Erdoğan, “Hazır Gülben Hanım gelinliği giymişken...” diye espri yapan muhabirlere teşekkür etmekle yetindi, Ergen de “Biz zaten hep yan yanayız” diye konuştu.

Mustafa Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan, eski gelinleri Gülben Ergen’i çok sevdiklerini söyledi: “Antalya’dan bu müzikali izlemek için geldik. Gülben’i biz çok severiz. Her zaman sevgiyle saygıyla yanımızda yeri vardır.”

Suzan Kardeş aynı anda üç farklı heyecan yaşadığını söyledi: “Üçü bir arada! Neden mi; hem ‘Gırgıriye’ kadrosundayım, hem bugün doğum günüm, hem de yeni şarkım çıktı. Şarkının yazarı da Yılmaz Erdoğan. Daha ne olsun? Ben mutlu olmayayım da kim olsun?”



