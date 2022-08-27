82 bin liralık hesap Murat Cevahir'i isyan ettirdi: Önce şaşırdım sonra kızdım

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Murat Cevahir önceki gün kız arkadaşı Nadya Annacer ile İstinye Park’taydı. Geçtiğimiz günlerde üç arkadaşıyla Bodrum-Yalıkavak’ta bir kebapçıya giden ünlü işadamı, gece sonunda gelen 82 bin liralık hesaba isyan etmişti.

Cevahir ve arkadaşlarının itirazı üzerine mekan yetkilileri 7 bin lira indirim yapmış, grup 75 bin lira ödemişti.

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Konuyla ilgili konuşan ünlü iş insanı “Yakın arkadaşlarımla gittiğim yerde hesap hayli yüksek gelince önce şaşırdım sonra kızdım. Bu kadar beklemiyordum” dedi.