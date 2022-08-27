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82 bin liralık hesap Murat Cevahir'i isyan ettirdi: Önce şaşırdım sonra kızdım

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#Murat Cevahir#Bodrum#Hesap
82 bin liralık hesap Murat Cevahiri isyan ettirdi: Önce şaşırdım sonra kızdım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 11:54

Bodrum’da gittiği kebapçıda 82 bin lira gelen hesaba isyan eden Murat Cevahir önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Ünlü iş insanı, “Hesap hayli yüksek gelince önce şaşırdım sonra kızdım. Bu kadar beklemiyordum” diye konuştu.

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Murat Cevahir önceki gün kız arkadaşı Nadya Annacer ile İstinye Park’taydı. Geçtiğimiz günlerde üç arkadaşıyla Bodrum-Yalıkavak’ta bir kebapçıya giden ünlü işadamı, gece sonunda gelen 82 bin liralık hesaba isyan etmişti.

Cevahir ve arkadaşlarının itirazı üzerine mekan yetkilileri 7 bin lira indirim yapmış, grup 75 bin lira ödemişti.

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Konuyla ilgili konuşan ünlü iş insanı “Yakın arkadaşlarımla gittiğim yerde hesap hayli yüksek gelince önce şaşırdım sonra kızdım. Bu kadar beklemiyordum” dedi.

82 bin liralık hesap Murat Cevahiri isyan ettirdi: Önce şaşırdım sonra kızdım

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