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81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı!

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#Bedia Akartürk#Estetik#Botoks
81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 10:34

81 yaşındaki Bedia Akartürk, geçen gün estetik operasyonu geçirdi.

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Şarkıcının son halini doktor Hayati Akbaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayla paylaştı:

Bedia Akartürk Samsun’a geldi ve ‘Ben de yüzümü yaptırmak istiyorum. Daha genç ve güzel bir yüzüm olsun istiyorum’ dedi.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Türkülerin sultanına yüz gençleştirme face lift operasyonu yapıldı. Samsun’dan ayrılmadan önce de yeni imaj ve operasyon sonrası sesiyle unutulmaz bir konser verdi.”

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 58 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

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Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

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81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

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Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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MODAYI SEDA BAŞLATTI

58 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir Estetik daha yaptırdı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk estetik yaptırdı

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

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#Bedia Akartürk#Estetik#Botoks

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