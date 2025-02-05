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80 bin lira karşılığında kalıcı dövme ile yazdırdı... O 'enayi' dövmesi nasıl silinecek?

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#Youtuber Orkun Işıtmak#Orkun Işıtmak#Fatih Serdaroğlu
80 bin lira karşılığında kalıcı dövme ile yazdırdı... O enayi dövmesi nasıl silinecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:31

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak’ın sunduğu “Açık Eksiltme” isimli programında yarışmacılardan biri, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak ‘enayi’ kelimesini dövme yaptırdı. O programda “10 bin liraya sildirirsin dövmeni 70 bini de cebine atarsın” diyalogları geçti. Ama iş öyle değil!

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YouTuber Orkun Işıtmak kanalında “Açık Eksiltme” diye bir program yapıyor bir süredir. Yani bildiğiniz açık artırmayı tersten yaptırıyor aslında. O yarışmanın aşamalarından birinde ‘dövme yaptırmaya cesareti olan var mı’ diye sordu ve açık eksiltmeyi 200 bin liradan başlattı Işıtmak. Günün sonunda 80 bin liraya genç bir çocuk talip oldu. O çocuk sahnede çarkı çevirdi ve alnına ‘enayi’ dövmesi yazdıracağını öğrendi. Vazgeçme hakkı vardı ama geçmedi.

80 bin lira karşılığında kalıcı dövme ile yazdırdı... O enayi dövmesi nasıl silinecek



O programda “10 bin liraya sildirirsin dövmeni 70 bini de cebine atarsın” diyalogları geçti. Ama iş öyle değil. Kelebek’ten Behlül Aydın aradı dövme sanatçısı Fatih Serdaroğlu’nu. Serdaroğlu diyor ki; “Dövme sildirmek yaptırmanın en az 10 katı fazla maliyetli. Ve en az 3 seans işleme girilmesi gerekiyor. Hatta lazer işlemiyle tamamen silinmesi mümkün olmayabiliyor. Bir dövmeyi sildirmek için 2 sene bekleyenler bile var.”

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Silinmesi yapılması kadar kolay değil

Dövme sanatı ustası Fatih Serdaroğlu kalıcı bir dövmenin silinmesinin maliyetli ve zor bir işlem olduğunu söyledi:

“Kalıcı dövmenin silinmesi, yapılışı kadar kolay değil. Dövme yaptırırken çekilen acıdan daha fazla acı veriyor. Öncelikle en az 3 seans lazere girmesi gerekir. Lazer işlemi hücreleri patlatıyor. Lazer işlemi hücreleri patlattığı için deride kızarma, bir süre morluklar bırakıyor, bazen de su topluyor. Lazerle parçalanan hücreler zamanla vücuttan atılıyor. Lazer işlemiyle tamamen silinmesi de mümkün olmayabiliyor. En az 6 ay, maksimum 2 senede silinebilir. Ayrıca dövme silmek, yaptırma parasının en az 10 katı paraya mal oluyor.” (Behlül AYDIN)

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