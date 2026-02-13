8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... 'Anıl’a mutluluklar'

Haberin Devamı

Davet, teknoloji sektörü ile magazin dünyasını bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında Pelin Akil, Anıl Altan, Aytaç Şaşmaz, Yağmur Yüksel, Tuana Yılmaz-Burak Yörük ve Buse Terim de vardı.

Pelin Akil, Anıl Altan’ın Dubai’de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan’la fotoğraf paylaşmasıyla ilgili sorular üzerine “Elbette hayatına birisi girecek. Ona kalpten mutluluklar diliyorum. İkimiz de sevilmeyi hak ediyoruz” dedi.

Altan ise o fotoğraf için “Orada arkadaşlarımız da vardı, öyle fotoğraf çektirdik. Sosyal medyada ilgi çektiğini uçakta gördüm. Kendisi ve ailesi rahatsız olmasın diye kaldırdım” diye konuştu.

Sevgilim babamla henüz tanışmadı



10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı’dan 2024’te boşanan Buse Terim, sevgilisini henüz babası Fatih Terim’le tanıştırmadığını açıkladı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz objektiflere mutluluk pozları verdi. Yörük, yakın zamanda evlenecekleri haberleri için “İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz” dedi.