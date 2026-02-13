×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... 'Anıl’a mutluluklar'

Güncelleme Tarihi:

#Pelin Akil#Anıl Altan#Kuruçeşme
8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Anıl’a mutluluklar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 13:39

8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Pelin Akil ve Anıl Altan önceki akşam bir arama motorunun davetinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Davet, teknoloji sektörü ile magazin dünyasını bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında Pelin Akil, Anıl Altan, Aytaç Şaşmaz, Yağmur Yüksel, Tuana Yılmaz-Burak Yörük ve Buse Terim de vardı.

 Pelin Akil, Anıl Altan’ın Dubai’de sosyal medya fenomeni Handan Buse Gürcan’la fotoğraf paylaşmasıyla ilgili sorular üzerine “Elbette hayatına birisi girecek. Ona kalpten mutluluklar diliyorum. İkimiz de sevilmeyi hak ediyoruz” dedi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Anıl’a mutluluklar

Altan ise o fotoğraf için “Orada arkadaşlarımız da vardı, öyle fotoğraf çektirdik. Sosyal medyada ilgi çektiğini uçakta gördüm. Kendisi ve ailesi rahatsız olmasın diye kaldırdım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Sevgilim babamla henüz tanışmadı

10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı’dan 2024’te boşanan Buse Terim, sevgilisini henüz babası Fatih Terim’le tanıştırmadığını açıkladı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Anıl’a mutluluklar


Yaza düğün var

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz objektiflere mutluluk pozları verdi. Yörük, yakın zamanda evlenecekleri haberleri için “İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz” dedi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Anıl’a mutluluklar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pelin Akil#Anıl Altan#Kuruçeşme

BAKMADAN GEÇME!