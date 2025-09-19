8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti... Asena ile Hasan Dere boşandı

×
Güncelleme Tarihi:

#Asena#Hasan Dere#Boşanma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 11:00

2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturan Asena, sessiz sedasız boşandı.

Oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurdu.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve organizasyon işlerine ağırlık veren eski oryantal bugün boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Gel Konuşalım'ın haberine göre; Asena, 8 yıllık eşi Hasan Dere'den tek celsede boşandı. Asena, ayrılırken nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Ece Erken, ani ayrılığa Dere'nin ihanetinin neden olduğu iddia etti.

