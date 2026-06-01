8 yıllık evlilik bitiyor mu? Alişan ve Buse Varol'dan açıklama

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 09:27

ALİŞAN, bayramın son gününde Kıbrıs Acapulco Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi eşi Buse Varol ile soruları yanıtladı.

Varol “Bizi her ay boşuyorlar. Her ay da hamile kalıyorum. Her ay evi terk ediyorum. Her güne başka bir gündemle uyanıyorum. Artık bu haberleri umursamıyorum. Mutluyuz ve ayrılmıyoruz” dedi.

Oyuncu, “Eşiniz sizce cimri mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kime göre? Neye göre? Bana cimri değil.” Alişan ise “Ben cimri değilim. Cimri insandan da nefret ederim” dedi. Şarkıcı ayrıcı single çıkaracağını duyurdu: “Daha önce Mustafa Sandal’ın söylediği ‘Kadere Bak’ı yorumladım. Doğum günüm olan 19 Haziran’da çıkacak.”

Alişan ile Buse Varol 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti...

