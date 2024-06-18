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8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

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#Bülent Şakrak#Esra Akpınar#Ceyda Düvenci
8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 12:45

Ünlü oyuncu, 7 aylık sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı.

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, aralık ayında Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şakrak, sevgilisi ile ilk fotoğrafını "Çiçek" notuyla paylaştı.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

DOĞA İÇİNDE BİR HAYAT

Bülent Şakrak, biten evliliğinin ardından şehrin gürültüsünden uzalaşıp kendine doğa içinde bir hayat kurdu.

Şakrak, tercihini son yıllarda popüler hale gelen Tiny House'tan yana kullandı.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

 Bülent Şakrak, adres olarak İstanbul Avrupa Yakası'nı seçti.

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8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayı ile ilgilenen Bülent Şakrak'a çoğu zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

Ünlü oyuncu, yeni yaşam alanından fotoğrafları sosyal medya hesabında sık sık takipçileri ile paylaşıyor.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

Bülent Şakrak, Melisa'nın sürpriz ziyaretini de sayfasında paylaşmıştı...

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#Bülent Şakrak#Esra Akpınar#Ceyda Düvenci

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