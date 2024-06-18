8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti... Ünlü oyuncudan yeni aşkı ile ilk paylaşım

Haberin Devamı

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, aralık ayında Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şakrak, sevgilisi ile ilk fotoğrafını "Çiçek" notuyla paylaştı.

DOĞA İÇİNDE BİR HAYAT

Bülent Şakrak, biten evliliğinin ardından şehrin gürültüsünden uzalaşıp kendine doğa içinde bir hayat kurdu.

Şakrak, tercihini son yıllarda popüler hale gelen Tiny House'tan yana kullandı.

Bülent Şakrak, adres olarak İstanbul Avrupa Yakası'nı seçti.

Haberin Devamı

Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayı ile ilgilenen Bülent Şakrak'a çoğu zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.

Ünlü oyuncu, yeni yaşam alanından fotoğrafları sosyal medya hesabında sık sık takipçileri ile paylaşıyor.