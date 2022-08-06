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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanmıştı... Petek Dinçöz evleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayraktar#Serkan Kodaloğlu
8 yıllık eşinden nisan ayında boşanmıştı... Petek Dinçöz evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 08:05

PETEK Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.

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2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.

Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.

Boşandıktan sonra oğlu Aslan’ın eğitim hayatı için Amerika’ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Dinçöz, pazartesi günü Nida Büyükbayraktar ile nikâh masasına oturacak. 

Petek Dinçöz, tammuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

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OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.  Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

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"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

8 yıllık eşinden nisan ayında boşanmıştı... Petek Dinçöz evleniyor

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayraktar#Serkan Kodaloğlu

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