750 milyonluk tazminat 50 milyona düştü... Serap Tibuk: Adalet istiyorum

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İŞinsanı Besim Tibuk, 1988 yılında evlendiği, iki çocuğunun annesi Serap Tibuk’a 2013 yılında boşanma davası açmış, ancak mahkeme çiftin boşanmamasına ve aile birliğinin devam etmesine karar vermişti. Besim Tibuk, 2019 yılında yeniden boşanma davası açtı. 5 yıl süren dava, geçtiğimiz ocak ayında sonuçlandı ve çiftin evliliği resmen sona erdi. İstanbul 13. Aile Mahkemesi, Besim Tibuk’un boşandığı eşi Serap Tibuk’a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ve aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti.



HAKLARIMI ARAYACAĞIM



Besim Tibuk, tazminat ve nafaka kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Dava 55 gün sonra karara bağlandı. Mahkeme, 100 milyon liralık manevi tazminatı tamamen ortadan kaldırırken, 750 milyon liralık maddi tazminatı 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakasını da 500 bin liradan 350 bin liraya indirdi. Karara tepki gösteren Serap Tibuk, avukatı Gökçe Yıldırım aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını açıkladı.



36 YILLIK EŞİNE HİÇBİR ŞEY VERMEK İSTEMİYOR



Yazılı açıklama yapan Gökçe Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

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“Bu kararla kamuoyunun ‘zengin işinsanı’ olarak tanıdığı Besim Tibuk’un 36 yıllık eşine ve iki çocuğunun annesine hiçbir şey vermek istemediği tescillenmiştir. Müvekkilin haklarının korunması için her türlü hukuksal mücadelenin devam ettirildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”