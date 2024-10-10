750 milyonluk boşanma Yargıtay’da

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CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Besim Tibuk, 36 yıllık eşi Serap Tibuk’la evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sona erdirmişti. İstanbul 13. Aile Mahkemesi işinsanı Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk’a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakasına hükmetmişti. Ancak Besim Tibuk kararı istinafa taşıdı.



750 MİLYONLUK TAZMİNAT 50 MİLYONA DÜŞTÜ



55 gün süren davada 100 milyon liralık manevi tazminat kaldırıldı. 750 milyon liralık maddi tazminat da 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya düşürüldü. Karara tepki gösteren Serap Tibuk “Adalet istiyorum” diyerek davayı Yargıtay’a taşıdı. Besim Tibuk da Yargıtay’a başvurarak yeni bir dilekçe verdi. Ünlü işinsanı Yargıtay’a verdiği dilekçede iki çocuğunun annesi ve 36 yıllık eşine tazminat ve nafaka ödemek istemediğini belirtti. Besim Tibuk ve Serap Tibuk davasında son sözü ise Yargıtay söyleyecek. Yargıtay 2 Aralık tarihinde kararını açıklayacak.