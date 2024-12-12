70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı!

Haberin Devamı

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz izler bırakan Haldun Dormen önceki akşam dostlarını CRR sahnesinde ağırladı.

96 yaşındaki Dormen’in 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü isimler sürpriz performanslar sergiledi.

Davetliler, Haldun Dormen’in 70 yıldır aynı tutkuyla sürdürdüğü sanat hayatına tanıklık etme şansını buldu. Sanatçı, “Geriye dönüp baktığımda 70 yıl şıp diye geçti. Ben herkese el verdim. Onlar da bana el verdi. Haldun Dormen Tiyatrosu ile bugüne kadar geldik” dedi.

İstanbul beyefendisidir



Haldun Dormen’i kuliste Erol Evgin, Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu yalnız bırakmadı. Evgin, “Haldun Dormen bir efsane. Biz 1980 yılında çalışmaya başladık. Sonra arkadaş olduk. 2 müzikal yaptık ve 600 kez sahneye çıktık. Sahnede sanatçıya sonsuz özgürlük sağlar” dedi. Mustafa Alabora da 50 yıllık dost olduklarını söyledi: “Tam bir İstanbul beyefendisidir.”

Haberin Devamı

Bu işi yapma nedenim



Halit Ergenç, “Benim bu işi yapıyor olmanın nedeni Haldun Abi’dir. Bana bir oyuncu olduğumu ve bu hayatı nasıl geçirebileceğimi anlattı. Hayatımda olmasaydı, ben burada olmazdım” dedi.

Japonlar benden rahatsız olmadı



Gülben Ergen, “Haldun Abi, meslek hayatımda dönüm noktamdır. ‘Dadı’ dizisinde birlikte rol aldık. Hiç kimsenin kalbini kırmadan gerçekleri söyler” dedi. Şarkıcı, Tokyo tatilinde çektiği videoları eleştirenler hakkında da şunları söyledi: “Bir sitem etmek isterim. Tokyo caddeleri o kadar farklı ki… İçinizdeki çocuk çıkıyor. Oradaki Japonlar benden rahatsız olup dönüp bakmadılar. Ama burada ‘Gülben Ergen Japonları rahatsız etti’ diye haberler çıktı. Bana orada eğlenmeyi bile çok gördüler.”

Haberin Devamı

Meltem Cumbul, ‘’14 yaşımdayken Haldun Dormen’i alkışlardık hâlâ da alkışlamaya devam ediyoruz” dedi.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen sahnede babasına dair anılarını anlattı.