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70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı!

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#Haldun Dormen#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Erol Evgin
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 09:09

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 70. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR), çocukluk hayallerinden sahnede geçen yıllarına uzanan tarihi bir geceyle kutladı.

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Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında unutulmaz izler bırakan Haldun Dormen önceki akşam dostlarını CRR sahnesinde ağırladı.

96 yaşındaki Dormen’in 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü isimler sürpriz performanslar sergiledi.

Davetliler, Haldun Dormen’in 70 yıldır aynı tutkuyla sürdürdüğü sanat hayatına tanıklık etme şansını buldu. Sanatçı, “Geriye dönüp baktığımda 70 yıl şıp diye geçti. Ben herkese el verdim. Onlar da bana el verdi. Haldun Dormen Tiyatrosu ile bugüne kadar geldik” dedi.

70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

İstanbul beyefendisidir

Haldun Dormen’i kuliste Erol Evgin, Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu yalnız bırakmadı. Evgin, “Haldun Dormen bir efsane. Biz 1980 yılında çalışmaya başladık. Sonra arkadaş olduk. 2 müzikal yaptık ve 600 kez sahneye çıktık. Sahnede sanatçıya sonsuz özgürlük sağlar” dedi. Mustafa Alabora da 50 yıllık dost olduklarını söyledi: “Tam bir İstanbul beyefendisidir.”

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70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Bu işi yapma nedenim

Halit Ergenç, “Benim bu işi yapıyor olmanın nedeni Haldun Abi’dir. Bana bir oyuncu olduğumu ve bu hayatı nasıl geçirebileceğimi anlattı. Hayatımda olmasaydı, ben burada olmazdım” dedi.

70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Japonlar benden rahatsız olmadı

Gülben Ergen, “Haldun Abi, meslek hayatımda dönüm noktamdır. ‘Dadı’ dizisinde birlikte rol aldık. Hiç kimsenin kalbini kırmadan gerçekleri söyler” dedi. Şarkıcı, Tokyo tatilinde çektiği videoları eleştirenler hakkında da şunları söyledi: “Bir sitem etmek isterim. Tokyo caddeleri o kadar farklı ki… İçinizdeki çocuk çıkıyor. Oradaki Japonlar benden rahatsız olup dönüp bakmadılar. Ama burada ‘Gülben Ergen Japonları rahatsız etti’ diye haberler çıktı. Bana orada eğlenmeyi bile çok gördüler.”

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70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Meltem Cumbul, ‘’14 yaşımdayken Haldun Dormen’i alkışlardık hâlâ da alkışlamaya devam ediyoruz” dedi.

70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen sahnede babasına dair anılarını anlattı.

70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Ayça Varlıer
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Rahmi Koç
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Atakan Koru - Azra Akın
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Halil Ergün
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Leyla Gezen - Müjdat Gezen
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay - Edvina Sponza
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

Gökhan Mete - Ayşe Kökçü
70. sanat yılını kutladı... Ünlü isimler ustayı yalnız bırakmadı

İzzet Günay

 

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#Haldun Dormen#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Erol Evgin

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