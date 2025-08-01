7 yıl önce boşanmışlardı... Hande Ataizi 300 bin TL nafaka istiyor!

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2012’de evlenen ve bugün 11 yaşında olan ‘Leon’ adında bir oğulları bulunan Ataizi ile Harvey, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Leon’un velayetini Ataizi’ne veren mahkeme, Harvey’in de çocuğuna aylık 1500 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Nafaka, günümüzde aylık 1790 dolara (72 bin TL) yükseldi. Hande Ataizi, bu miktarın çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede şöyle denildi: “Çocuğun gittiği okul, yaşadığı muhit ve çevresi nedeniyle harcamaları ve ihtiyaçları artmaktadır. Aylık nafakanın 300 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz.”