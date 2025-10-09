×
Enis Arıkan: 7 yıl geçti Ezgi ile görüşmüyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Enis Arıkan#Ezgi Mola#Duyulan Şehirler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:52

Katıldığı davette görüntülenen Enis Arıkan, eski dostu Ezgi Mola’yla küslüğü hakkındaki sorular karşısında gerildi.

SIKICI BİR HAYATIM VAR

Belgesel serisi “Duyulan Şehirler”in önceki akşam JJ Pub Kanyon’da düzenlenen galasına katılan Enis Arıkan, davette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu, “Var mı dedikodu?” sorusu üzerine “Bende dedikodu yok. Evde oturuyorum. Sıkıcı bir hayatım var. Siz de hiç dedikodu sormayın, mutlu mesut ayrılalım” dedi.

NE GEREK VAR ŞİMDİ?

Oyuncu, “Ezgi Mola’yı soralım” diyen muhabire şöyle karşılık verdi: “Hayır niye soruyorsun? Utanmıyorsun değil mi bunu sormaya? 7 yıl geçti üzerinden. Yok, görüşmüyoruz. Bak gerdin beni, ne gerek var şimdi? Mutlu mesut süslendim geldim buraya.” Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan birbirine küsmüş, Enis Arıkan’ın doğum yaptığı dönem Ezgi Mola’yı ziyarete gitmediği için dostluklarının bittiği öne sürülmüştü.

