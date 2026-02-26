×
6’ncı evlilik 6 ayda bitti

Güncelleme Tarihi:

İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 6’ncı eşi Gülseren Ceylan anlaşmalı olarak boşandı. Aralarında 42 yaş fark bulunan ünlü çiftin 6 aylık evliliği tek celsede sona erdi.

GEÇTİĞİMİZ aylarda boşanmanın eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil (69) ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın (27) evliliği resmen sona erdi.

6 ay önce nikâh defterine imza atan çiftin anlaşmalı olarak açtıkları boşanma davası dün Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle çiftin boşanmalarına karar verdi.

Tarafların katılmadığı duruşmada Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

KONUŞAN CEZA ALACAK

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma anlaşmasının yanında “konuşmamak” üzerine ayrı bir sözleşme de yaptığı ortaya çıktı.

Taraflardan biri evlilik veya boşanma konusunda açıklama yaparsa, hakkında ceza davası açılabilecek.

Erbil’in menajeri Perim Özgeldi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.Bir sözleşme imzaladılar ve konuşmama kararı aldılar. Birbirleriyle ilgili röportaj vermeyecekler. Bir taraf konuşursa ceza alacak ama maddi değil.”

Öte yandan çiftin birbirinden maddi bir talepte bulunmadığı, Gülseren Ceylan’ın birlikte yaşadıkları evden taşınacağı, Mehmet Ali Erbil’in hediye ettiği lüks aracın ise Ceylan’da kalacağı öğrenildi.

EVLİLİKLERİNDE MUTLULUĞU BULAMADI

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu’yla yapmış, 1980’de evlenip 1982’de boşanan çift 1985’te yeniden nikâh masasına oturmuştu. 1986’da Kamiloğlu’ndan ikinci kez boşanan ünlü şovmen, 1989’da Nergis Kumbasar’la evlendi, ancak bu evliliği de 1996’da sona erdi. 2001-2003 yılları arasında Sedef Altuntaş’la kısa süreli bir evlilik yapan Mehmet Ali Erbil, 2005’te bu kez Tuğba Coşkun’la nikâh defterine imza attı. Çift 2011’de boşandı. Son olarak Gülseren Ceylan’la ilişkisini resmiyete taşıyan Erbil’in bu evliliği de sadece 6 ay sürdü.

