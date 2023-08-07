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61 konserlik turne

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#İzel-Çelik-Ercan#Demirören Medya Grubu#Polat Yağcı
61 konserlik turne
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 09:40

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında dinleyicileriyle buluştu.

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Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen üç sanatçı, 61 konserlik bir turneye çıkacaklarını ve bunun için çok heyecanlı olduklarını söyledi:

“13 Ağustos’ta Datça ile başlıyoruz. Arkasından Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, Manisa, Denizli, Antalya, Alanya, Gaziantep, Adana, Bursa, Kocaeli gelecek. Özellikle sosyal medyadan çok talep alıyoruz ‘Bu şehre de gelin’ diye. Talep görmek müthiş bir keyif bizim için.” Daha sonra sahneye çıkan grup, en sevilen şarkılarını seslendirerek Boğaz’da nostalji rüzgârları estirdi.

61 konserlik turne

İzel’in nazar önlemi

İzel, nazara karşı mikrofon ayaklığına büyük bir nazar boncuğu astı.

 

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#İzel-Çelik-Ercan#Demirören Medya Grubu#Polat Yağcı

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