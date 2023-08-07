61 konserlik turne

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Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen üç sanatçı, 61 konserlik bir turneye çıkacaklarını ve bunun için çok heyecanlı olduklarını söyledi:

“13 Ağustos’ta Datça ile başlıyoruz. Arkasından Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, Manisa, Denizli, Antalya, Alanya, Gaziantep, Adana, Bursa, Kocaeli gelecek. Özellikle sosyal medyadan çok talep alıyoruz ‘Bu şehre de gelin’ diye. Talep görmek müthiş bir keyif bizim için.” Daha sonra sahneye çıkan grup, en sevilen şarkılarını seslendirerek Boğaz’da nostalji rüzgârları estirdi.

İzel’in nazar önlemi

İzel, nazara karşı mikrofon ayaklığına büyük bir nazar boncuğu astı.