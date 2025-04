6 yıldır bitmeyen kâbus... Her an ensemde hiç huzur vermiyor!

Haberin Devamı

İLİŞKİLERİ VAR SANIYOR

Tan Taşçı’nın başı 6 yıldır Nurşan Ç. adlı hayranıyla dertte. Taşçı’yla ilişkisi olduğu algısına kapılan Nurşan Ç., iddiaya göre sosyal medyadan mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderdiği şarkıcıyı fiziki olarak da takip etmeye başladı, bulunduğu mekânlara ve konserlere giderek taşkınlık çıkardı. Savcılığa suç duyurularında bulunan Tan Taşçı, Aile Mahkemeleri’ne başvurarak sayısız uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir soruşturma sonucu Nurşan Ç. hakkında “ısrarlı takip” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEVLET KORUSUN

Korunma talebinde bulunan Tan Taşçı’nın, avukatı Serkan Toper aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Nurşan Ç.’nin saldırıları psikolojik ve siber saldırı ile sınırlı değildir, fiziki saldırıda da bulunmuştur. Her an her saniye ensesinde bulunduğunu hissettiren Nurşan Ç., müvekkile tek bir an dahi huzur vermemektedir. Can güvenliğinden ciddi endişe duyan müvekkilin, devletin yargı yolu kapsamında korunmasını talep ediyoruz.”



1 AY DAHA UZAKLAŞTIRMA

Haberin Devamı

Tan Taşçı, Nurşan Ç.’nin gönderdiği sayfalarca taciz ve tehdit içerikli mesajları da mahkemeye sundu. Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 1 ay süreyle Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Nurşan Ç. karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.