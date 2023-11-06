6 saat süren operasyonun ardından zor günler geçiren Itır Esen güzel haberi verdi: Geri döndüm!

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Omurgasındaki eğrilik nedeniyle 6 saat süren operasyon geçiren Itır Esen zor günleri atlattı.

Aylar süren tedavinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Aylar sonra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Esen altına, 'Geri döndüm. Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra... Nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin, hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler' notunu düştü.