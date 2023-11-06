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6 saat süren operasyonun ardından zor günler geçiren Itır Esen güzel haberi verdi: Geri döndüm!

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#Itır Esen#Ameliyat#Itır Esen Kimdir
6 saat süren operasyonun ardından zor günler geçiren Itır Esen güzel haberi verdi: Geri döndüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 15:51

Geçtiğimiz aylarda omurgasındaki eğrilik nedeniyle ameliyat olan Itır Esen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu aylar sonra ilk kez fotoğraf paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi: 'Uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra geri döndüm!

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Omurgasındaki eğrilik nedeniyle 6 saat süren operasyon geçiren Itır Esen zor günleri atlattı.

Aylar süren tedavinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

6 saat süren operasyonun ardından zor günler geçiren Itır Esen güzel haberi verdi: Geri döndüm

Aylar sonra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Esen altına, 'Geri döndüm. Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra... Nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin, hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler' notunu düştü.

 

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#Itır Esen#Ameliyat#Itır Esen Kimdir

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