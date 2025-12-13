6. evliliği de bitiyor! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor...

Haberin Devamı

MEHMET Ali Erbil, 2 yıldır aşk yaşadığı ve kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde nikâh masasına oturdu. Erbil ile Ceylan, 3.5 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı. Gülseren Ceylan, ‘Erbil’ soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Ünlü komedyen ise düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Ceylan’ın 1 hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi.

Erbil de avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekalet verdi. Dava, pazartesi günü açılacak. Çiftin evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacağı öğrenildi. T

araflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan da birbirlerinden maddi talepte bulunamayacaklar. Ayrılığın nedeni ise yaş farkı nedeniyle yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil, geçen ay katıldığı bir programda “Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir ‘yedekleme’ ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime ise çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım.” Ünlü komedyenin bahsettiği kişinin eski eşi Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti. Erbil’in bu açıklaması sonrası Gülseren Ceylan evi terk etmişti. Erbil, eşinden TikTok canlı yayınında özür dilemişti: “Gülseren Erbil’i sevdim. Şu anda da ona âşığım. Onu çok üzdüysem özür diliyorum.” Gülseren Ceylan, eşi ile yeniden barışmıştı.

KİMLERLE NİKÂH MASASINA OTURDU

Mehmet Ali Erbil 1980’de evlendiği Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1982’de boşandı. İkili, 1985’te yeniden nikâh masasına oturdu ve 1986’da ise ayrıldı. Erbil, Nergis Kumbasar’la 1989’da evlenip 1996’da boşandı. Ünlü komedyen 2001’de evlendiği Sedef Altuntaş’la 2003’te ayrıldı. Erbil, 2005’te nikâh masasına oturduğu Tuğba Coşkun’la 2011’de boşandı. Erbil, son olarak Gülseren Ceylan ile Ağustos 2025’te evlendi. Mehmet Ali Erbil’in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi isminde üç çocuğu var.

Haberin Devamı