Gerçek ortaya çıktı! '6 ayda bir boşuyorlar'

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Pelin Akil’le mutlu bir evliliği olan Altan “Pelin benden 4 yaş büyük. Yaşıtlarımla anlaşamıyordum. Ama Pelin karşıma aynı yaşta da gelse yine âşık olurdum” dedi.

Anıl Altan, Pelin Akil’le boşanacakları haberleriyle ilgili “Geçen sene başladı bu. 6 ayda bir bizi boşandırmayı deniyorlar. En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına. Bu olay ‘boşanıyorlar ve çocukları için pedagog arıyorlar’ haberine dönüştü. Pelin’e söyleyince ‘o öyle bir şey söylemez’ dedi. Ama sonra hak verdi bana” diye konuştu.

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Oyuncu Pelin Akil , 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti...

AŞKIN YAŞI YOK!

İlişkilerinizde yaş farkını önemsiyor musunuz? Yoksa "aşkın yaşı yok" diyenlerden misiniz? Sizi bilmiyoruz ama, söz konusu aşk olduğunda birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler...

SİNEM KOBAL – KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu (50 yaşında), eşi Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu (37 yaşında). Aralarında 13 yaş farkı var.

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ

2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ çiftinin arasındaki yaş farkı da sık sık gündeme geliyor. Başak Dizer eşinden 7 yaş büyük.

TARKAN – PINAR TEVETOĞLU

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 doğumlu (52 yaşında), eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu. Aralarında 14 yaş farkı var.

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KADİR DOĞULU – NESLİHAN ATAGÜL

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 doğumlu (42 yaşında), eşi Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 doğumlu (32 yaşında). Aralarında 10 yaş fark var.

İREM SAK – FUKAN KORKMAZ

İrem Sak (38),Furkan Korkmaz (27) kendinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşamaya başladı. Çiftin mutlu beraberlikleri sürüyor.

Yalan Dünya dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Nihal Yalçın, oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor. Çiftin arasında 14 yaş fark var.

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SEDA SAYAN – ÇAĞLAR ÖKTEN

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile olan evliliği magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etti. Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Barış Arduç'la film setinde tanışan ve daha sonra nikah masasına oturan Gupse Özay eşinden 4 yaş büyük.

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN

Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı çok konuşulan Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor. Pınar Altuğ 50, Yağmur Atacan 42 yaşında.

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KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

44 yaşında olan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 21 yaş fark var. Kibariye 65 yaşında.

HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

51 yaşında olan Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile uzun süredir beraber. İkilinin evlenmeyi planladığı konuşuluyor.

IŞIN KARACA - CAN YAPICIOĞLU

Ünlü şarkıcı Işın Karaca müzisyen Can Yapıcıoğlu ile uzun bir süredir birlikte. Işın Karaca'dan 18 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu 1991 doğumlu ve İzmirli.