50’nci yaş partisine polis müdahalesi

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KENAN Doğulu 50’nci yaşını eşi Beren Saat ve dostlarıyla Acarkent’teki evinde verdiği parti ile kutladı. Doğulu’yu bu özel gecede sanat dünyasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Sanatçı, gitar şeklindeki pastasını keserken eşine teşekkür etti: “Aşkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu, beni desteklediği, beni sevdiği ve varlığıyla bana güzellikler kattığı için. Seni çok seviyorum.” Beren Saat de eşine şu sözlerle karşılık verdi: “Senin varlığını kutladığımız bu özel gecede aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hepimizin en eğlenceli anlarında, aşk acılarında, izin var. O yüzden biz, sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz.”



Kenan Doğulu’nun parti öncesi komşularına mektup gönderdiği de öğrenildi. Sanatçı, mektubunda oluşabilecek gürültüden dolayı özür diledi: “Her sene 31 Mayıs’ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Katılmak isterseniz de bekleriz.” Site sakinleri gece yarısı yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olunca polis çağırdı. Uyarılara rağmen sonlanmayan partiye polis müdahale etti.