×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

50’nci yaş partisine polis müdahalesi

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Doğulu#Beren Saat#Doğum Günü
50’nci yaş partisine polis müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 08:18

Kenan Doğulu, yeni yaşını sanatçı dostlarının katıldığı bir parti ile kutladı. Doğulu, doğum günü pastasını keserken eşi Beren Saat’e “Varlığıyla bana güzellikler kattığı için teşekkür ederim” derken oyuncu da “Gönderilmiş bir hediyesin” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

KENAN Doğulu 50’nci yaşını eşi Beren Saat ve dostlarıyla Acarkent’teki evinde verdiği parti ile kutladı. Doğulu’yu bu özel gecede sanat dünyasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Sanatçı, gitar şeklindeki pastasını keserken eşine teşekkür etti: “Aşkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu, beni desteklediği, beni sevdiği ve varlığıyla bana güzellikler kattığı için. Seni çok seviyorum.” Beren Saat de eşine şu sözlerle karşılık verdi: “Senin varlığını kutladığımız bu özel gecede aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hepimizin en eğlenceli anlarında, aşk acılarında, izin var. O yüzden biz, sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz.”

50’nci yaş partisine polis müdahalesi

PARTİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kenan Doğulu’nun parti öncesi komşularına mektup gönderdiği de öğrenildi. Sanatçı, mektubunda oluşabilecek gürültüden dolayı özür diledi: “Her sene 31 Mayıs’ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Katılmak isterseniz de bekleriz.” Site sakinleri gece yarısı yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olunca polis çağırdı. Uyarılara rağmen sonlanmayan partiye polis müdahale etti.
50’nci yaş partisine polis müdahalesi


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenan Doğulu#Beren Saat#Doğum Günü

BAKMADAN GEÇME!