500 TL karşılığında yüzüne Aleyna Tilki yazdırmıştı... 'Kurgu kokuyor'

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◊ Onur Baştürk: Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ekonomik sıkıntılar dolayısıyla para için her şeyi yapabilecek insanlar görmeye devam edeceğiz. Bu arada; dövme gerçekten yapılmış gibi dursa da, bence geçiciydi.

◊ Savaş Özbey: O olayın gerçek olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Emocu genç, pazarlık biçimi falan her yanı kurgu kokuyor zaten. Fakat çocuğun tipine, saçına başına çok laf eden oldu, ben sempatik buldum açıkçası.

◊ Orkun Ün: Bende de bir kurgu etkisi bıraktı o görüntüler. Ama gerçekse vay gençliğin haline. 500 lira karşılığında hiç tanımadığınız birinin ismini yüzünüze dövme yaptırıyorsunuz. Çaresizliğe, cahilliğe bakar mısınız?

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◊ Ömür Gedik: Sildirilebilen dövmedir o. Yoksa olacak iş değil. Bunun ekonomik sıkıntıyla da alakası yok, tamamen tıklama ve like amaçlı yapılmış bir şov videosu.

BÖYLE AYRILIK OLMAZ

Fazıl Say ve Ece Dağıstan’ın boşandıkları mahkemeden el ele ayrılmaları “Böyle ayrılık olmaz” yorumlarını da beraberinde getirdi. El ele boşanma olur mu? Bu sürpriz ayrılığa ne diyorsunuz? Bekliyor muydunuz?

◊ Savaş Özbey: Ne tuhaf değil mi: Ayrılırken birbirlerini rezil edenleri, kadın cinayetlerini falan yadırgamıyoruz; derdimiz el ele yürümek, derdimiz “severek ayrılanlar”...

◊ Onur Baştürk: El ele boşanma olur. Hâlâ severken ayrılabilirsin de. Fazıl’la Ece’nin tavrını sevdim.

◊ Ömür Gedik: Ayrılık kararına şaşırmadım ama adliyeden el ele çıkmayı pek anlamadım. Kavga dövüş yok da el ele olacaksınız niye boşanıyorsunuz?

◊ Orkun Ün: “Böyle ayrılık olmaz” gerçekten. El ele gidilmez, el ele çıkılmaz adliyeden. Hiç mi sevmediniz? Bu saygı gibi gözükse de değil bence.

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Orkun Ün - Onur Baştürk - Savaş Özbey - Ömür Gedik

Bu vahşet hepimizi derinden yaraladı

Haftanın en acı olaylarından biri, Konya barınağında yaşandı. Kafasına kürekle vurulan köpeğin görüntüleri infial yaratırken sosyal medyada ve ünlüler arasında sokak köpeği sahiplenme modası başladı. Sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin, Konya barınağından sahiplendiği köpekle herkesi duygulandırdı. Konya barınağında yaşanan vahşete ve ardından başlayan sokak köpeği sahiplenme modasına ne diyorsunuz?

◊ Ömür Gedik: Biz de bu korkunç olaydan sonra Konya barınağından bir sürü çocuk çıkardık, HAÇİKO çiftliğine aldık, sahiplendik, bir kısmını da farklı illere sahiplendirdik. Sokak hayvanlarına kısırlaştırma ve aktif sahiplendirme ile yardım edebiliriz. Bu ülkede yuva bekleyen bu kadar sokak canı varken ırk hayvan üretimi ve satışı kesinlikle durmalı. Sokak kedisi, köpeği sahiplenme modasının hiç geçmemesi için elimden geleni yapacağım. Yuva bekleyen çok çocuğumuz var, isteyenler bize başvursun lütfen.

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◊ Savaş Özbey: Bazen bir musibet iyi bir şeye de vesile olabiliyor. O hayvana yapılan zulme 7’den 70’e herkesin tepki vermesi, sonrasındaki kampanyalar, sahiplenmeler insanın içine su serpiyor.

◊ Onur Baştürk: “Daha neler göreceğiz?” diyoruz ya, bu olay bu soruyu da aştı. Böyle bir vahşeti görmek hepimizi derinden yaraladı. Ama maalesef sokak köpeği sahiplenme modası sorunun çözümü değil. Sadece bir iç rahatlatma.

◊ Orkun Ün: Sahiplenme hareketi için çok geç kalınmış diyorum. Ama hep böyleyiz biz, hep. Bir vaka olmalı ki, sonra harekete geçelim. Neyse yine de iyidir tabii ki. O canice görüntüleri ne düşünmek istiyorum ne konuşmak. Hiç sanmam ama umarım hayatlarının sonuna kadar vicdan acısı çekerler. Allahlarından bulsunlar, psikopatlıktan başka hiçbir şey değil.

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Vergisini ödesinler

Yeni yıl yaklaşırken yine şarkıcıların yılbaşı gecesi konserleri için alacakları rakamlar konuşulmaya başladı. Ünlü isimlerin sahne fiyatları 1 ile 9 milyon TL arasında değişiyor. Bu rakamları nasıl buluyorsunuz?

◊ Orkun Ün: Bence abartılıyor. Bazı menajerlerin ve organizatörlerin oyunu sanki bu şişirme fiyatlar. Normalde yılbaşı gecesinin kaşeleri yüksektir tamam ama 100 bin lira alan sırf yılbaşı diye 1 milyon lira almaz.

◊ Savaş Özbey: Madem kendilerine böyle üfürme fiyatlar biçiyorlar, yalan haberse bile madem ki işlerine geliyor, o zaman yılbaşı akşamı her gazinonun başına bir maliye müfettişi! Çıkışta ödesinler o rakamların vergilerini.

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◊ Onur Baştürk: Bu rakamlar her yıl konuşulur ve bunların abartılı rakamlar olduğu da hep bilinir. Bir yandan da konuşulan fiyatlar bana hiç fazla gelmedi.

◊ Ömür Gedik: Valla her şeyin fiyatı arttı, orkestra masrafları, kıyafet, aranjeler, klip masrafları da bunun içinde. Yılbaşı gibi özel günlerde zaten normal konserlerin iki katı alınır. Bahsedilen isimler de Tarkan’la başlayan ve hep en popüler isimler. Sektörün içinden biri olarak bu rakamların hepsinin olmasa da bir kısmının gerçek olduğunu söylemek zorundayım.

Helal olsun Özge’ye!

Özge Özder, “2. Sayfa” da “Kürk giyen bir kadını oyna deseler ben o rolde yokum, anlaşmalarımda bu madde yazılı” dedi. Bir oyuncunun rolleriyle ilgili böyle bir kısıtlama getirmesi doğru mu?

◊ Onur Baştürk: Kürk giyenlere gerçek hayatta karşı olmak başka, kürk giyen bir karakteri oynamak bambaşka. Anlamsız geldi bu kısıtlama.

◊ Savaş Özbey: İsteyen istediği kısıtlamayı getirir ama sana-bana değil; kendi oyunculuğuna getirmiş olur. O zaman kimse katili, soyguncuyu, kabadayıyı hatta yere tüküreni bile oynamasın.

◊ Ömür Gedik: Özge ve eşi Sinan Güleryüz hayvan hakları konusunda son derece duyarlı bir çift. Özge’nin bu tavrını da alkışlıyorum.

◊ Orkun Ün: Karakterli bir duruş bu. “Benim toplumun hassas olduğu ‘kürk’ konusunda kurallarım var” diyor. Ben saygı duyuyorum. Rol seçmek değil bu. Sadece “Kürk giymem” diyor, senaristlere “Ona göre kaleminizi oynatın” diyor. Helal olsun Özge’ye.

Türkiye’nin en büyük ödül töreni

Bu gece o gece! 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Konsey heyecanlı mı? İzleyenleri nasıl bir gece bekliyor?

◊ Onur Baştürk: Kim ne derse desin, Altın Kelebek hâlâ ülkenin en önemli ödül törenlerinden. Bu geceki tören de çok konuşulacak ve tartışılacak. Zaten konuşulmayan töreni kim ne yapsın değil mi?

◊ Savaş Özbey: Heyecanlanmamak mümkün mü? Popüler kültürümüzün en önemli ödülleri bunlar. Sadece biz değil, sanatçılar, hayranları, gazeteciler, sosyal medya, herkes heyecanlı.

◊ Orkun Ün: Hem de ne heyecan Konsey! Kalplerimiz güm güm atıyor. Jüri toplantımızdan sonra ödüllerin sahiplerini biliyoruz biz ama halk da bilsin diye sabırsızlanıyoruz. Bomba bir gece bekliyor herkesi. Ee söz konusu Türkiye’nin en büyük ödül töreni olunca heyecanın da beklentinin de bu denli yüksek olması çok normal.

◊ Ömür Gedik: Ödül alanları bilen biri olarak bu gecenin yıldızlar geçidi olacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta magazinlerde Altın Kelebek ödül töreni, kıyafetler ve ödül töreni konuşulacak.